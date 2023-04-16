Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кассано: «Холанд не умеет играть в футбол»

    Бывшему форварду сборной Италии Антонио Кассано не нравится, как играет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

    «Холанд напоминает мне Адриано периода «Интера». Эрлинг – это Златан Ибрагимович со скоростью Адриано. Хотя Златан техничнее Холанда.

    Холанд не умеет играть в футбол, в отличие от Роберта Левандовского и Карима Бензема. Он отличный бомбардир, но разве вы не предпочтете форварда, который умеет играть в футбол?» – сказал итальянец.

    • Норвежец с 32 голами лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.
    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (170 миллионов евро).
    • Он в «Манчестер Сити» с лета.

    Новости по теме
    Холанд повторил рекорд Салаха 1
    Заболотный: «Мой гол «Уралу» простой? Тогда Холанд – простой нападающий» 6
    «Мое волшебное зелье»: Холанд показал, что пьет для поддержания формы 3
    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4302

      mutabor0992 1 час назад

      Кассано что жабу ядовитую лизнул?Ну а насчет игры Кассано...Тотти-помню.Дель Пьеро-помню.Гаттузо-помню.А вот Кассану нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      fanat1244 > mutabor0992 1 час назад

      Да он конченный наркоман и скандалист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6382

      Давид59 2 часа назад

      У нас в чемпионате куча форвардов "умеющих играть в футбол". Но забивающих голы. Что лучше?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6382

      Давид59 > Давид59 1 час назад

      Опечаточка. Я хотел написать"не забивающих голы"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +721

      k611 2 часа назад

      Всем бы такого форварда, который так "не умеет играть футбол". Для нападающего важна результативность, а здесь у Холанда всё в порядке.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +219

      Эмом 2 часа назад

      Итальянский Мостовой появился

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 