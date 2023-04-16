Кассано: «Холанд не умеет играть в футбол»

Бывшему форварду сборной Италии Антонио Кассано не нравится, как играет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Холанд напоминает мне Адриано периода «Интера». Эрлинг – это Златан Ибрагимович со скоростью Адриано. Хотя Златан техничнее Холанда.

Холанд не умеет играть в футбол, в отличие от Роберта Левандовского и Карима Бензема. Он отличный бомбардир, но разве вы не предпочтете форварда, который умеет играть в футбол?» – сказал итальянец.