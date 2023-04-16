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Кассано: «Холанд не умеет играть в футбол»

16 апреля 2023, 10:04
7

Бывшему форварду сборной Италии Антонио Кассано не нравится, как играет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Холанд напоминает мне Адриано периода «Интера». Эрлинг – это Златан Ибрагимович со скоростью Адриано. Хотя Златан техничнее Холанда.

Холанд не умеет играть в футбол, в отличие от Роберта Левандовского и Карима Бензема. Он отличный бомбардир, но разве вы не предпочтете форварда, который умеет играть в футбол?» – сказал итальянец.

  • Норвежец с 32 голами лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.
  • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (170 миллионов евро).
  • Он в «Манчестер Сити» с лета.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (7)
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Эмом
1681629009
Итальянский Мостовой появился
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k611
1681630223
Всем бы такого форварда, который так "не умеет играть футбол". Для нападающего важна результативность, а здесь у Холанда всё в порядке.
Ответить
Давид59
1681630331
У нас в чемпионате куча форвардов "умеющих играть в футбол". Но забивающих голы. Что лучше?
Ответить
mutabor0992
1681633385
Кассано что жабу ядовитую лизнул?Ну а насчет игры Кассано...Тотти-помню.Дель Пьеро-помню.Гаттузо-помню.А вот Кассану нет.
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DOCTOR PENALTY
1681745519
Антонио, посмотри на табло! Что теперь скажешь?..
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