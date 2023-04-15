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    РПЛ. «Спартак» вдевятером удержал победу над «Торпедо» (2:1) и вернулся в топ-3

    «Спартак» победил «Торпедо» в 23-м туре РПЛ. Забили Бальде Кейта и Роман Зобнин.

    В первом тайме «Спартак» пробил три пенальти, реализовав один.

    С 68-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова. На 89-й минуте гости остались вдевятером – удалился Кристофер Мартинс.

    У «Торпедо» перед перерывом был удален главный тренер Пеп Клотет.

    «Спартак» вернулся в топ-3, выбив оттуда ЦСКА. «Торпедо» идет последним.

    Россия. РПЛ. 23-й тур

    Торпедо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кейта, 18; 0:2 – Зобнин, 45+1 (с пенальти); 1:2 – Стефанович, 90+2.

    Нереализованные пенальти: нет – Кейта, 15; Литвинов, 40.

    Удаления: нет – Литвинов, 68 (вторая ж.к.); Мартинс, 89 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:04
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    Комментарии112
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      Рейтинг: +642

      Янвapь 69 9 секунд назад

      Свини опозорились и готовятся к пердиву, т.к. только там бьют три пенальти за тайм
      https://ibb.co/vvGDqp7

      1
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      Рейтинг: +18223

      paracetamol 19 секунд назад

      Это что, футбол, или судейская провокация?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2787

      волчарик 8 минут назад

      Очень жаль,пару часов назад ЦСКА на 3 месте смотрелся лучше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1773

      ПалкоВводецъ (returned) 12 минут назад

      Какая же подлая командочка Срам так. Одно сплошное судеское свинство. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7949

      BarStep 12 минут назад

      Ладно сектанты, соглашусь,
      даже вам негоже про*бывать фнлу..

      Интрига сохранилась..
      5-е или 6-е всё же))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4156

      fakeid 14 минут назад

      как же героически спартаг обыграл последнюю команду таблицы!

      в честной борьбе! без 3х левых пенальти! сам видел!!!

      гы-гы.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2633

      шахта Заполярная > fakeid 8 минут назад

      Тебе самому еще не надоел твой словесный понос.

      2
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      Рейтинг: +1773

      ПалкоВводецъ (returned) 15 минут назад

      Чем дальше, тем позорнее у хряков очки. На месте болельщиков КБ мне было бы стыдно за такое. Позор и расформировать сви ней. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +4156

      fakeid 18 минут назад

      промквас, вылазь, гы-гы!

      4
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      Рейтинг: +136

      SunnyDay 18 минут назад

      Только Спартак способен из лайтового матча, который должен вести 5:0, сделать хоррор на ровном месте, для себя и бедных болел))
      Фирменная чёрта уже!

      2
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      Рейтинг: +2106

      upiter622 23 минуты назад

      Смотрел в окно где ребятишки играли в футбол и смотрел игру Спартака,по моему ребятишки были лучше!

      2
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