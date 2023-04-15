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  • РПЛ. «Спартак» вдевятером удержал победу над «Торпедо» (2:1) и вернулся в топ-3

РПЛ. «Спартак» вдевятером удержал победу над «Торпедо» (2:1) и вернулся в топ-3

15 апреля 2023, 21:04
72

«Спартак» победил «Торпедо» в 23-м туре РПЛ. Забили Бальде Кейта и Роман Зобнин.

В первом тайме «Спартак» пробил три пенальти, реализовав один.

С 68-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова. На 89-й минуте гости остались вдевятером – удалился Кристофер Мартинс.

У «Торпедо» перед перерывом был удален главный тренер Пеп Клотет.

«Спартак» вернулся в топ-3, выбив оттуда ЦСКА. «Торпедо» идет последним.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Торпедо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кейта, 18; 0:2 – Зобнин, 45+1 (с пенальти); 1:2 – Стефанович, 90+2.

Нереализованные пенальти: нет – Кейта, 15; Литвинов, 40.

Удаления: нет – Литвинов, 68 (вторая ж.к.); Мартинс, 89 (вторая ж.к.).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо
Комментарии (72)
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alefreddy
1681582055
грустная победа раздолбаи не забили столько а потом череда удалений
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ySS
1681582191
С победой, КБ! Вонь с помойки уже понеслась)
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DVOK68
1681582234
Ублюдство а не матч!Реализовывайте свои моменты-и никто не выиграет у вас!Хотя б половину моментов! Ну хорошо что сегодня против нас играло беспонтовое Торпедо,последняя команда Лиги...любая иная команда не просто сравняла счёт,но и вырвало б победу!Нельзя так,парни.Нельзя так,тренер. Победу одержали...спасибо конечно...но ТАК играть нельзя!
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NewLife
1681582332
Судья просто клоун. Спасибо спартаковцам - дотерпели. Литвинова и Пруцева нельзя выпускать на поле. С каждым матчем все очевиднее, что Абаскалю элементарно не хватает опыта, фарт кончился и тренер начал косячить.
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DVOK68
1681582596
И Гильермо тоже накосячил.Видишь что у тебя игрок на карте висит-меняй,йопта!!! Это ещё хорошо что Селя выручал и не истерил,проще говоря спаслись от ничейки позорной.
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JTherry
1681582902
"событийно" провели матч: 3 удаления, 3 пенальти (2 не забитых!!!), 3 гола в разные ворота там, где должны были влететь в одни не менее пяти...) один хваленый Миша Игнатов запорол несколько моментов с игры... состав, вышедший на игру, конечно, располагал к приключениям на задницу, особенно после забитых двух голов, начался антифутбол в исполнении Спартака, который и привел к нервяку в конце матча... беспардонно транжирить моменты не дает никто: не забиваешь ты, забивают тебе... могли бы и не доводить болельщиков до инфарктного состояния...(
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upiter622
1681583550
Смотрел в окно где ребятишки играли в футбол и смотрел игру Спартака,по моему ребятишки были лучше!
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zigbert
1681585346
Матч из простого превратился в нервную концовку. По пенальти не буду судить, пусть разбирается ЭСК. По удалениям тоже нет вопросов. А ведь игра давалась легко но снова проблема с реализацией голевых моментов. Осадок от такой победы есть но все таки это победа.
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alp
1681588957
и эти люди будут что то говорить про помощь судей Зениту? ))))
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MaxRnD
1681615993
Мля, специально все комменты просмотрел и так и не увидел "авторитетного" мнения местного эксПерда (Алексей 3), который на каждой ростовской ветке с "праведным" гневом и пеной на губах, разбрызгивая слюни, строчит про наши пенальти. Заболел наверное бедолага или срочные дела ?
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