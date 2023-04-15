«Спартак» победил «Торпедо» в 23-м туре РПЛ. Забили Бальде Кейта и Роман Зобнин.

В первом тайме «Спартак» пробил три пенальти, реализовав один.

С 68-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова. На 89-й минуте гости остались вдевятером – удалился Кристофер Мартинс.

У «Торпедо» перед перерывом был удален главный тренер Пеп Клотет.

«Спартак» вернулся в топ-3, выбив оттуда ЦСКА. «Торпедо» идет последним.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Торпедо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кейта, 18; 0:2 – Зобнин, 45+1 (с пенальти); 1:2 – Стефанович, 90+2.

Нереализованные пенальти: нет – Кейта, 15; Литвинов, 40.

Удаления: нет – Литвинов, 68 (вторая ж.к.); Мартинс, 89 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ