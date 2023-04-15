АПЛ. «Астон Вилла» Эмери разгромила третью команду лиги (3:0)

«Астон Вилла» крупно победила «Ньюкасл» в 31-м туре АПЛ.

Команда Унаи Эмери разгромила соперника со счетом 3:0.

Голы забивали Джейкоб Рэмзи и дважды Олли Уоткинс.

«Вилла» осталась на шестом месте в таблице Премьер-лиги, сократив отставание от «Тоттенхэма» до трех очков.

«Ньюкасл» находится на третьей строчке, но в воскресенье «Манчестер Юнайтед» может их обойти, если обыграет «Ноттингем Форест».

Англия. АПЛ. 31-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рэмзи, 11; 2:0 – Уоткинс, 64; 3:0 – Уоткинс, 83.

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