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    АПЛ. «Астон Вилла» Эмери разгромила третью команду лиги (3:0)

    «Астон Вилла» крупно победила «Ньюкасл» в 31-м туре АПЛ.

    Команда Унаи Эмери разгромила соперника со счетом 3:0.

    Голы забивали Джейкоб Рэмзи и дважды Олли Уоткинс.

    «Вилла» осталась на шестом месте в таблице Премьер-лиги, сократив отставание от «Тоттенхэма» до трех очков.

    «Ньюкасл» находится на третьей строчке, но в воскресенье «Манчестер Юнайтед» может их обойти, если обыграет «Ноттингем Форест».

    Англия. АПЛ. 31-й тур

    Астон Вилла – Ньюкасл – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рэмзи, 11; 2:0 – Уоткинс, 64; 3:0 – Уоткинс, 83.

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    Источник: «Бомбардир»

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