АПЛ. «Астон Вилла» Эмери разгромила третью команду лиги (3:0)

«Астон Вилла» крупно победила «Ньюкасл» в 31-м туре АПЛ.
Команда Унаи Эмери разгромила соперника со счетом 3:0.
Голы забивали Джейкоб Рэмзи и дважды Олли Уоткинс.
«Вилла» осталась на шестом месте в таблице Премьер-лиги, сократив отставание от «Тоттенхэма» до трех очков.
«Ньюкасл» находится на третьей строчке, но в воскресенье «Манчестер Юнайтед» может их обойти, если обыграет «Ноттингем Форест».
Англия. АПЛ. 31-й тур
Астон Вилла – Ньюкасл – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Рэмзи, 11; 2:0 – Уоткинс, 64; 3:0 – Уоткинс, 83.
Источник: «Бомбардир»