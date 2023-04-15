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    «Когда твои друзья оказываются наверху, то не обращают на тебя внимания»: Мостовой – о Карпине

    Александр Мостовой ответил на вопросы Relevo про Валерия Карпина.

    – Ваш бывший одноклубник Валерий Карпин стал тренером.

    – Да, так оно и вышло, и заметьте, в ходе игровой карьеры он никогда не говорил о желании тренировать.

    Он пришел, ему понравилось, и он остался, но за более чем десять лет он не выиграл ни одного трофея.

    – У вас с ним есть какие-то взаимоотношения?

    – Нет, уже давно. Вы знаете, как устроена жизнь. Когда твои друзья оказываются наверху, они не обращают на тебя особого внимания.

    Для меня это не имеет значения. Такая ситуация не только с ним. У нас в России это обычное дело.

    • Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
    • Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной России.
    • Ранее Карпин назвал Мостового «обиженным маленьким мальчиком».

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    Источник: Relevo

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