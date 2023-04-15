«Когда твои друзья оказываются наверху, то не обращают на тебя внимания»: Мостовой – о Карпине

Александр Мостовой ответил на вопросы Relevo про Валерия Карпина.
– Ваш бывший одноклубник Валерий Карпин стал тренером.
– Да, так оно и вышло, и заметьте, в ходе игровой карьеры он никогда не говорил о желании тренировать.
Он пришел, ему понравилось, и он остался, но за более чем десять лет он не выиграл ни одного трофея.
– У вас с ним есть какие-то взаимоотношения?
– Нет, уже давно. Вы знаете, как устроена жизнь. Когда твои друзья оказываются наверху, они не обращают на тебя особого внимания.
Для меня это не имеет значения. Такая ситуация не только с ним. У нас в России это обычное дело.
- Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
- Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной России.
- Ранее Карпин назвал Мостового «обиженным маленьким мальчиком».
Источник: Relevo