Кержаков: «Хоккей сейчас мне доставляет больше удовольствия, чем футбол»

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков рассказал, что играет в хоккей.

– От чего ты кайфуешь больше всего в жизни, кроме футбика?

– Когда играю в хоккей, стою в воротах. Это мечта, которую я хотел осуществить.

Когда я выхожу на лед в форме вратаря, просто не замечаю то время, которое я провожу на льду.

Единственное время, когда я работал в Нижнем Новгороде... Вот эти полтора часа я абсолютно не думал о работе. Я ловил себя на мысли, что не думаю о работе вообще. Только тогда.

Даже во сне, когда я спал, все равно думал о работе. Это настолько кайф, отдушина такая.

– Почему вратарь?

– Мне нравится. Экипировка нравится. Нравится фигура значимости вратаря на хоккейной площадке.

– Есть мечта, связанная с хоккеем?

– Больше участвовать в любительских соревнованиях. У меня всего одна игра, победа одна, 4:3 мы выиграли. В Нижнем мы играли любительский турнир.

Больше бы хотелось. Каждую неделю по матчу. Я бы понимал, что мне намного легче. То есть было бы намного больше времени не думать о работе

– А когда играешь в футболе, о работе не забываешь?

– Мне не доставляет это столько удовольствия сейчас, чем хоккей. Мне не хочется сейчас играть в футбол. Мне хочется играть в хоккей.