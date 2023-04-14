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    Кержаков: «Хоккей сейчас мне доставляет больше удовольствия, чем футбол»

    Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков рассказал, что играет в хоккей.

    – От чего ты кайфуешь больше всего в жизни, кроме футбика?

    – Когда играю в хоккей, стою в воротах. Это мечта, которую я хотел осуществить.

    Когда я выхожу на лед в форме вратаря, просто не замечаю то время, которое я провожу на льду.

    Единственное время, когда я работал в Нижнем Новгороде... Вот эти полтора часа я абсолютно не думал о работе. Я ловил себя на мысли, что не думаю о работе вообще. Только тогда.

    Даже во сне, когда я спал, все равно думал о работе. Это настолько кайф, отдушина такая.

    – Почему вратарь?

    – Мне нравится. Экипировка нравится. Нравится фигура значимости вратаря на хоккейной площадке.

    – Есть мечта, связанная с хоккеем?

    – Больше участвовать в любительских соревнованиях. У меня всего одна игра, победа одна, 4:3 мы выиграли. В Нижнем мы играли любительский турнир.

    Больше бы хотелось. Каждую неделю по матчу. Я бы понимал, что мне намного легче. То есть было бы намного больше времени не думать о работе

    – А когда играешь в футболе, о работе не забываешь?

    – Мне не доставляет это столько удовольствия сейчас, чем хоккей. Мне не хочется сейчас играть в футбол. Мне хочется играть в хоккей.

    • Кержаков в апреле покинул кипрскую «Кармиотиссу».
    • До лета тренер был в «Пари НН».
    • Сейчас Кержаков не в России.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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