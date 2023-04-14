Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фетисов прокомментировал слова Кержакова про отъезд из России

Фетисов прокомментировал слова Кержакова про отъезд из России

14 апреля 2023, 20:01
12

Депутат Госдумы РФ, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.

«Ну, видно, так мы их воспитывали, этих футболистов... У нас с футболистами больше всего проблем последнее время, то есть избалованные, получавшие огромные деньги в стране, из бюджета в основном.

Многие, кто уехал, зарабатывают здесь неоправданно огромные средства, в общем, тоже высказываются по-разному.

Но опять же это их позиция, их мнение. Значит, они так жили, они так думали, мы просто их не видели и не чувствовали на самом деле, кто они, что они, каким образом.

Каждый принимает решение в той или иной ситуации, за которую он должен отвечать в итоге.

То есть он должен понимать, что... Да, я опять же уважаю любую позицию, но ты понимаешь, что ты дальше должен с этим жить.

Каким образом? Наверное, каждый просчитывает и понимает степень своей ответственности, если он нормальный, так скажем, человек, понимающий смысл того, что он сегодня высказывает», – сказал Фетисов.

  • Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
  • Летом он покинул «Пари НН».
  • Сейчас тренер не в России.

Еще по теме:
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова 4
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов 2
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ» 3
Источник: RTVI
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1681492480
Странно это слышать от бывшего хоккеиста, проведшего пол карьеры не просто в стране НАТО, а можно сказать прямо в стане "главного зла империализма", впрочем чего можно ожидать от депутата ГОСДУМЫ - у них у всех же там разделение принципов - что естественно для них и их родственников, то не не дозволено "быку" ! (((
Ответить
nik55
1681494382
трепло
Ответить
NewLife
1681495895
Заговорил об ответственности, забыв, как в совке хоккеисты валили за бугор при первой возможности, лицемер.
Ответить
IVANRUS777
1681496161
"Откровенно заскучав, Вячеслав Фетисов в конце 80-х годов прошлого века всерьез вознамерился пойти против политики партии и легально покинуть страну, чтобы попробовать свои силы в НХЛ. Тогда-то капитан ЦСКА и национальной сборной понял, что грань между героем своей страны и ее врагом чрезвычайно тонка." Ну что тут ещё сказать, если человек продаёться и покупается с потрохами и судит других так как ему сейчас выгодно
Ответить
Taps
1681496219
Ну тупые ...
Ответить
portero
1681498662
Это как депутат выкатил? Отработал свой оклад????
Ответить
erybov1965
1681502435
Вот не знаю,почему так.Послушайте интервью после матчей большинства хоккеистов и футболистов.Небо и земля.Да если сравнить и других спортсменов с футболистами во время интервью(воочию я с ними не общался).Тоже самое, не в пользу футболистов.Так может и в голове такой же "порядок",не в их пользу.Я не беру отдельных футболистов.Я говорю об общей практике.Может потому и попадают футболисты в различные ситуации,где надо голову "включить",а не получается.
Ответить
ц
1681507541
Мы их воспитываем, он себя то слышит, воспитатель...
Ответить
Главные новости
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
4
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
9
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
15
Все новости
Все новости
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
8
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
7
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
14
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
13
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+