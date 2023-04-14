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    Фетисов прокомментировал слова Кержакова про отъезд из России

    Депутат Госдумы РФ, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.

    «Ну, видно, так мы их воспитывали, этих футболистов... У нас с футболистами больше всего проблем последнее время, то есть избалованные, получавшие огромные деньги в стране, из бюджета в основном.

    Многие, кто уехал, зарабатывают здесь неоправданно огромные средства, в общем, тоже высказываются по-разному.

    Но опять же это их позиция, их мнение. Значит, они так жили, они так думали, мы просто их не видели и не чувствовали на самом деле, кто они, что они, каким образом.

    Каждый принимает решение в той или иной ситуации, за которую он должен отвечать в итоге.

    То есть он должен понимать, что... Да, я опять же уважаю любую позицию, но ты понимаешь, что ты дальше должен с этим жить.

    Каким образом? Наверное, каждый просчитывает и понимает степень своей ответственности, если он нормальный, так скажем, человек, понимающий смысл того, что он сегодня высказывает», – сказал Фетисов.

    • Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
    • Летом он покинул «Пари НН».
    • Сейчас тренер не в России.

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    Источник: RTVI

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1390

      Taps 5 минут назад

      Ну тупые ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1636

      IVANRUS777 6 минут назад

      "Откровенно заскучав, Вячеслав Фетисов в конце 80-х годов прошлого века всерьез вознамерился пойти против политики партии и легально покинуть страну, чтобы попробовать свои силы в НХЛ. Тогда-то капитан ЦСКА и национальной сборной понял, что грань между героем своей страны и ее врагом чрезвычайно тонка." Ну что тут ещё сказать, если человек продаёться и покупается с потрохами и судит других так как ему сейчас выгодно

      0
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      Рейтинг: +18008

      NewLife 10 минут назад

      Заговорил об ответственности, забыв, как в совке хоккеисты валили за бугор при первой возможности, лицемер.

      2
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      Рейтинг: +8172

      nik55 35 минут назад

      трепло

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +34064

      VVM1964 1 час назад

      Странно это слышать от бывшего хоккеиста, проведшего пол карьеры не просто в стране НАТО, а можно сказать прямо в стане "главного зла империализма", впрочем чего можно ожидать от депутата ГОСДУМЫ - у них у всех же там разделение принципов - что естественно для них и их родственников, то не не дозволено "быку" ! (((

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