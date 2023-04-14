Фетисов прокомментировал слова Кержакова про отъезд из России

Депутат Госдумы РФ, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.

«Ну, видно, так мы их воспитывали, этих футболистов... У нас с футболистами больше всего проблем последнее время, то есть избалованные, получавшие огромные деньги в стране, из бюджета в основном.

Многие, кто уехал, зарабатывают здесь неоправданно огромные средства, в общем, тоже высказываются по-разному.

Но опять же это их позиция, их мнение. Значит, они так жили, они так думали, мы просто их не видели и не чувствовали на самом деле, кто они, что они, каким образом.

Каждый принимает решение в той или иной ситуации, за которую он должен отвечать в итоге.

То есть он должен понимать, что... Да, я опять же уважаю любую позицию, но ты понимаешь, что ты дальше должен с этим жить.

Каким образом? Наверное, каждый просчитывает и понимает степень своей ответственности, если он нормальный, так скажем, человек, понимающий смысл того, что он сегодня высказывает», – сказал Фетисов.