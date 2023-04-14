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    Названа зарплата Талалаева в «Химках» и сумма неустойки в случае увольнения

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл финансовые подробности контракта Андрея Талалаева с «Химками».

    Тренер будет зарабатывать в подмосковном клубе 2 миллиона рублей в месяц.

    Если «Химки» решат уволить Талалаева, то ему положена неустойка в размере 48 миллионов рублей.

    Также главный тренер сможет сам выбирать футболистов для команды.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
    • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
    • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
    • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21195

      derrik2000 56 минут назад

      "Также главный тренер сможет сам выбирать футболистов для команды."

      Во-во.
      Так и надоть!!!
      Пусть пройдётся "мелким гребнем" по Зениту, Спартаку, Динамо, Локомотиву, Краснодару и всех ЛУЧШИХ - айда в Химки!
      Думаю, что все с удовольствием поедут попылить под руководством звёздного тренера, где большой знаток и ценитель футбола уравновешеннейший и умнейший Туфан Садыгов является генеральным спонсором.
      Да даже хотя бы ради того, чтобы постоять рядом и потренироваться с одним из величайших российских футболистов ИЛЬЁЙ САДЫГОВЫМ!
      )))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1101

      Таврида 1 час назад

      Надо также прописывать штрафы с тренера за недостижение результата, а то никакой ответственности, одни права.

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      Рейтинг: +70718

      insider_retro 2 часа назад

      Теперь каждый претендент на тренерство в Химках, начинает переговоры вопросом о неустойке в случае расторжения соглашения...
      А потом остальное, - место на пьедестале в Премьер-лиге, победные серии в ЛЧ, межсезонный вояж в Японию на разогреве у МЮ и другие прелести футбольной жизни...

      2
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      Рейтинг: +21195

      derrik2000 > insider_retro 53 минуты назад

      "вояж в Японию на разогреве у МЮ"

      Не, не так.
      Это МЮ будет через полгода в Японии "на разогреве" у Химок, которые тренирует маэстро Талалаев.
      )))

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