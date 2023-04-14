Названа зарплата Талалаева в «Химках» и сумма неустойки в случае увольнения

"Также главный тренер сможет сам выбирать футболистов для команды."
Во-во.
Так и надоть!!!
Пусть пройдётся "мелким гребнем" по Зениту, Спартаку, Динамо, Локомотиву, Краснодару и всех ЛУЧШИХ - айда в Химки!
Думаю, что все с удовольствием поедут попылить под руководством звёздного тренера, где большой знаток и ценитель футбола уравновешеннейший и умнейший Туфан Садыгов является генеральным спонсором.
Да даже хотя бы ради того, чтобы постоять рядом и потренироваться с одним из величайших российских футболистов ИЛЬЁЙ САДЫГОВЫМ!
)))))))))))))))))))))
Инсайдер Иван Карпов раскрыл финансовые подробности контракта Андрея Талалаева с «Химками».
Тренер будет зарабатывать в подмосковном клубе 2 миллиона рублей в месяц.
Если «Химки» решат уволить Талалаева, то ему положена неустойка в размере 48 миллионов рублей.
Также главный тренер сможет сам выбирать футболистов для команды.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
- Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
- Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
- Он сменил уволенного Спартака Гогниева.
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