Названа зарплата Талалаева в «Химках» и сумма неустойки в случае увольнения

Инсайдер Иван Карпов раскрыл финансовые подробности контракта Андрея Талалаева с «Химками».

Тренер будет зарабатывать в подмосковном клубе 2 миллиона рублей в месяц.

Если «Химки» решат уволить Талалаева, то ему положена неустойка в размере 48 миллионов рублей.

Также главный тренер сможет сам выбирать футболистов для команды.