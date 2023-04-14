Камоцци назвал игрока РПЛ, который станет следующей звездой европейского футбола

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высоко оценил потенциал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Эдуард – классный футболист. Для него нет разницы – играть в Италии или Германии.

Я думаю, что Сперцян станет следующей звездой европейского футбола после Кварацхелии», – сказал Камоцци.