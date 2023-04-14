Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Камоцци назвал игрока РПЛ, который станет следующей звездой европейского футбола

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высоко оценил потенциал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    «Эдуард – классный футболист. Для него нет разницы – играть в Италии или Германии.

    Я думаю, что Сперцян станет следующей звездой европейского футбола после Кварацхелии», – сказал Камоцци.

    • Сообщалось, что армянским хавбеком интересуются в двух странах.
    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах.

    Новости по теме
    Семин назвал три главных таланта РПЛ 11
    Сперцян рассказал, связывался ли с ним Фабрицио Романо
    Сперцян прокомментировал интерес из Европы
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 