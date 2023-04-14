Камоцци назвал игрока РПЛ, который станет следующей звездой европейского футбола

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высоко оценил потенциал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Эдуард – классный футболист. Для него нет разницы – играть в Италии или Германии.
Я думаю, что Сперцян станет следующей звездой европейского футбола после Кварацхелии», – сказал Камоцци.
- Сообщалось, что армянским хавбеком интересуются в двух странах.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах.
Источник: «РБ Спорт»