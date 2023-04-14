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    «100 тысяч уже не хватит»: Захарян – о тратах в месяц

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, сколько денег ему нужно ежемесячно.

    «Нет определенной суммы (необходимой для жизни на месяц). Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы.

    Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. 100 тысяч уже не хватит – уже ипотека», – заявил Захарян.

    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Захаряном интересовались «Челси» и «Галатасарай».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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