«100 тысяч уже не хватит»: Захарян – о тратах в месяц

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, сколько денег ему нужно ежемесячно.
«Нет определенной суммы (необходимой для жизни на месяц). Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы.
Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. 100 тысяч уже не хватит – уже ипотека», – заявил Захарян.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Захаряном интересовались «Челси» и «Галатасарай».
Источник: «Спорт-Экспресс»