«100 тысяч уже не хватит»: Захарян – о тратах в месяц

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, сколько денег ему нужно ежемесячно.

«Нет определенной суммы (необходимой для жизни на месяц). Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы.

Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. 100 тысяч уже не хватит – уже ипотека», – заявил Захарян.