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    Вратарь «Пюника»: «Русскоязычного народа в Армении стало намного больше»

    Российский вратарь Станислав Бучнев, выступающий за «Пюник» и сборную Армении, рассказал о наплыве россиян в Ереван.

    «Русскоязычного народа стало намного больше вокруг. На улицах обилие славянских лиц, в службах доставки. Ну и многие армяне, которые раньше жили в Москве, Питере, других городах, решили в это время вернуться сюда. Машин на российских номерах заметно прибавилось.

    Как я понимаю, приезжают те, кто может себе позволить здесь жить, имеют определeнный запас денег – на аренду жилья и т. д. В основном это специалисты из сферы IT, которые могут на удалeнке работать из любой точки мира.

    Армения – гостеприимная страна. Здесь очень радушный народ. Конечно, ворчали, хотя яро этого не показывали. Говорили: раньше Москва была не резиновой, а теперь – Ереван. Но уже приняли ситуацию как данность. У всех свои трудности возникли. Больше рабочей силы – меньше мест», – сказал Бучнев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14331

      Алексей З 28 минут назад

      Даже интересно , с чего это вдруг ?

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