Президент «Оренбурга» отреагировал на совет Карпина по поводу газона на стадионе

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил Валерию Карпину.
Ранее тренер «Ростова» сказал: «Агроном-президент мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам».
«У меня нет претензий к Карпину. Но есть международные и российские регламенты по части формата поля, которым «Оренбург» соответствует.
Мне кажется, что Карпин должен разговаривать о команде, результатах и стратегии на игру, а не о формате поля.
Я просто ответил ему на эти слова, и все, без претензий», – заявил Еремякин.
- Сейчас на оренбургском стадионе «Газовик» искусственный газон.
- В понедельник «Ростов» потерял там очки, сыграв вничью 2:2.
Источник: Sport24