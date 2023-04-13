Президент «Оренбурга» отреагировал на совет Карпина по поводу газона на стадионе

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил Валерию Карпину.

Ранее тренер «Ростова» сказал: «Агроном-президент мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам».

«У меня нет претензий к Карпину. Но есть международные и российские регламенты по части формата поля, которым «Оренбург» соответствует.

Мне кажется, что Карпин должен разговаривать о команде, результатах и стратегии на игру, а не о формате поля.

Я просто ответил ему на эти слова, и все, без претензий», – заявил Еремякин.