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    Президент «Оренбурга» отреагировал на совет Карпина по поводу газона на стадионе

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил Валерию Карпину.

    Ранее тренер «Ростова» сказал: «Агроном-президент мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам».

    «У меня нет претензий к Карпину. Но есть международные и российские регламенты по части формата поля, которым «Оренбург» соответствует.

    Мне кажется, что Карпин должен разговаривать о команде, результатах и стратегии на игру, а не о формате поля.

    Я просто ответил ему на эти слова, и все, без претензий», – заявил Еремякин.

    • Сейчас на оренбургском стадионе «Газовик» искусственный газон.
    • В понедельник «Ростов» потерял там очки, сыграв вничью 2:2.

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    Источник: Sport24

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