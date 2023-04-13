Уткин: «У Талалаева говнистый характер. Слова «стратегия» и «Химки» не могут упоминаться в одном предложении»

Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Торпедо».

«Не сомневаюсь, что Талалаев может выстроить команду. Но, во-первых, у него характер немножко говнистый, в хорошем смысле слова. Он ведь нигде подолгу не работал. А во-вторых, слова «стратегия» и «Химки» упоминаться в одном предложении не могут, исходя из истории этого футбольного клуба.

Руководство в «Химках» не поменяется, но вот в голове руководства настроение меняется очень и очень часто. «Химки» – это команда, которую любят сердцем, а не головой», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.