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    Уткин: «У Талалаева говнистый характер. Слова «стратегия» и «Химки» не могут упоминаться в одном предложении»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Торпедо».

    «Не сомневаюсь, что Талалаев может выстроить команду. Но, во-первых, у него характер немножко говнистый, в хорошем смысле слова. Он ведь нигде подолгу не работал. А во-вторых, слова «стратегия» и «Химки» упоминаться в одном предложении не могут, исходя из истории этого футбольного клуба.

    Руководство в «Химках» не поменяется, но вот в голове руководства настроение меняется очень и очень часто. «Химки» – это команда, которую любят сердцем, а не головой», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
    • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
    • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
    • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 часа назад

      Почему Вася Уткин до сих пор не Президент Вселенной или, как минимум, не Президент ФИФА?

      0
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      Рейтинг: +3824

      Эном айс 2 часа назад

      Утиные истории всегда славятся внешним злословием и внутренней собранностью
      " как бы не нагадить кому не надо чтобы денюжку потом не потерять".. Тварь.
      Ну, а насчёт "..любят сердцем, а не головой».. думаю, что там ни гАловы , ни сЭрдца.

      2
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