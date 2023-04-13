Уткин: «У Талалаева говнистый характер. Слова «стратегия» и «Химки» не могут упоминаться в одном предложении»

Почему Вася Уткин до сих пор не Президент Вселенной или, как минимум, не Президент ФИФА?
Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Торпедо».
«Не сомневаюсь, что Талалаев может выстроить команду. Но, во-первых, у него характер немножко говнистый, в хорошем смысле слова. Он ведь нигде подолгу не работал. А во-вторых, слова «стратегия» и «Химки» упоминаться в одном предложении не могут, исходя из истории этого футбольного клуба.
Руководство в «Химках» не поменяется, но вот в голове руководства настроение меняется очень и очень часто. «Химки» – это команда, которую любят сердцем, а не головой», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
- Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
- Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
- Он сменил уволенного Спартака Гогниева.