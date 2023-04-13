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  • Уткин: «У Талалаева говнистый характер. Слова «стратегия» и «Химки» не могут упоминаться в одном предложении»

Уткин: «У Талалаева говнистый характер. Слова «стратегия» и «Химки» не могут упоминаться в одном предложении»

13 апреля 2023, 13:59
3

Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Торпедо».

«Не сомневаюсь, что Талалаев может выстроить команду. Но, во-первых, у него характер немножко говнистый, в хорошем смысле слова. Он ведь нигде подолгу не работал. А во-вторых, слова «стратегия» и «Химки» упоминаться в одном предложении не могут, исходя из истории этого футбольного клуба.

Руководство в «Химках» не поменяется, но вот в голове руководства настроение меняется очень и очень часто. «Химки» – это команда, которую любят сердцем, а не головой», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

  • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
  • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
  • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
  • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Талалаев Андрей Уткин Василий
Комментарии (3)
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Эном айс
1681387211
Утиные истории всегда славятся внешним злословием и внутренней собранностью " как бы не нагадить кому не надо чтобы денюжку потом не потерять".. Тварь. Ну, а насчёт "..любят сердцем, а не головой».. думаю, что там ни гАловы , ни сЭрдца.
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multiscan
1681387390
Почему Вася Уткин до сих пор не Президент Вселенной или, как минимум, не Президент ФИФА?
Ответить
AZ
1681490795
хуже гогниева нет никого
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