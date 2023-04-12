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  • Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»

Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»

12 апреля 2023, 15:11
3

Бывший футболист ЦСКА Дуду высказался об экс-тренере московского клуба Валерии Газзаеве.

— Какие у вас были взаимоотношения с Газзаевым?

— Он был жестким тренером, но лидером. Иногда агрессивным, а когда надо — разбавлял атмосферу шутками, хоть я и не понимал русского. Добрый Газзаев — всегда улыбка и шутки, а злой Газзаев — агрессия, мат. Но он именно тот тренер, который всегда добивался результата — тренер-победитель!

— Он обещал сбрить усы, если ЦСКА выиграет Кубок УЕФА, но так этого и не сделал. Подкалывали его?

— Что-то помню про его обещание... Но мы не обращали внимание на это, не шутили на эту тему.

— Карвальо рассказывал, что вы его называли «толстячком».

— Неправда это! Фейк-новости все это, как и раньше были слухи о том, что Даниэль выпил 10 литров пива, перед тем как выйти на поле.

— Газзаев пристально следил за вашей бразильской бандой?

— Нет, он просто требовал от нас большего, чем от россиян, так как мы были сильнее их. Какой-то предвзятости не было.

— Газзаев способен был в то время работать в Европе в топ-клубах — «Реале» или «Манчестер Юнайтед»?

— Да, конечно, он смог бы тренировать в клубах, которые вы назвали, ведь Газзаев — величайший тренер в истории ЦСКА. Думаю, он добился бы успеха не только в России. Очень умный тренер.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Реал Манчестер Юнайтед Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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эд100
1681306872
да да, проотвечался газзаев и слился, помню... теперь это в тренде... трындеть, надо и не надо...
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3meeeD
1681309118
Ну епт про 10 литров...это ни..я не мало так то.я от 5 литров косой. А усы падла ,конечно да,не сбрил.я ждал
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Krics
1681314066
Смешно,ихмо.
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