Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»

Смешно,ихмо.
Бывший футболист ЦСКА Дуду высказался об экс-тренере московского клуба Валерии Газзаеве.
— Какие у вас были взаимоотношения с Газзаевым?
— Он был жестким тренером, но лидером. Иногда агрессивным, а когда надо — разбавлял атмосферу шутками, хоть я и не понимал русского. Добрый Газзаев — всегда улыбка и шутки, а злой Газзаев — агрессия, мат. Но он именно тот тренер, который всегда добивался результата — тренер-победитель!
— Он обещал сбрить усы, если ЦСКА выиграет Кубок УЕФА, но так этого и не сделал. Подкалывали его?
— Что-то помню про его обещание... Но мы не обращали внимание на это, не шутили на эту тему.
— Карвальо рассказывал, что вы его называли «толстячком».
— Неправда это! Фейк-новости все это, как и раньше были слухи о том, что Даниэль выпил 10 литров пива, перед тем как выйти на поле.
— Газзаев пристально следил за вашей бразильской бандой?
— Нет, он просто требовал от нас большего, чем от россиян, так как мы были сильнее их. Какой-то предвзятости не было.
— Газзаев способен был в то время работать в Европе в топ-клубах — «Реале» или «Манчестер Юнайтед»?
— Да, конечно, он смог бы тренировать в клубах, которые вы назвали, ведь Газзаев — величайший тренер в истории ЦСКА. Думаю, он добился бы успеха не только в России. Очень умный тренер.
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