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    РПЛ сравнила Талалаева с «Марио»: «Насобирал клубов в этом сезоне»

    РПЛ пошутила над новым главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.

    Пресс-служба лиги представила тренера в образа персонажа игры Super Mario.

    «Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень?» – написала лига в телеграме.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
    • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
    • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
    • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    11.04.2023 21:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2186

      Bozigit 2 часа назад

      Думаю справится.

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