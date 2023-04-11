РПЛ сравнила Талалаева с «Марио»: «Насобирал клубов в этом сезоне»

РПЛ пошутила над новым главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.

Пресс-служба лиги представила тренера в образа персонажа игры Super Mario.

«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень?» – написала лига в телеграме.