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    Мостовой сообщил, что его выписали из больницы

    Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой выписался из больницы.

    «Все нормально, все хорошо. Это позвоночник. Травма, с которой я двадцать лет играл в футбол со временем и возрастом усугубляется.

    Выписка не говорит о том, что я завтра вышел и побежал. Это говорит, что нужно каждый раз проходить курс серьезного вмешательства», — сказал Мостовой.

    • Мостовому 54 года.
    • Он закончил карьеру в 2005 году.
    • Игрок выступал за «Сельту», «Спартак» и другие клубы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2023 19:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2186

      Bozigit 2 часа назад

      Критик вернулся)))

      0
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      Рейтинг: +67849

      portero 4 часа назад

      Значит Саша из больнички злобные комментарии строчит... старость приходит однако.

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      ...
      Рейтинг: +19476

      Cleaner > portero 2 часа назад

      А Вы откуда такой комментарий настрочили?...)))

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