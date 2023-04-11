Мостовой сообщил, что его выписали из больницы

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой выписался из больницы.
«Все нормально, все хорошо. Это позвоночник. Травма, с которой я двадцать лет играл в футбол со временем и возрастом усугубляется.
Выписка не говорит о том, что я завтра вышел и побежал. Это говорит, что нужно каждый раз проходить курс серьезного вмешательства», — сказал Мостовой.
- Мостовому 54 года.
- Он закончил карьеру в 2005 году.
- Игрок выступал за «Сельту», «Спартак» и другие клубы.
Источник: «Спорт-Экспресс»