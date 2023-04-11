Мостовой сообщил, что его выписали из больницы

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой выписался из больницы.

«Все нормально, все хорошо. Это позвоночник. Травма, с которой я двадцать лет играл в футбол со временем и возрастом усугубляется.

Выписка не говорит о том, что я завтра вышел и побежал. Это говорит, что нужно каждый раз проходить курс серьезного вмешательства», — сказал Мостовой.