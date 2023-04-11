Талалаев объяснил, почему согласился возглавить «Химки»

Новый главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал свое назначение.
«Поступило приглашение к серьeзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всe знакомо.
Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодeжи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.
Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», – сказал Талалаев.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
- Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
- Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
- Он сменил уволенного Спартака Гогниева.
Источник: телеграм-канал «Химок»