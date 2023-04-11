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    Талалаев объяснил, почему согласился возглавить «Химки»

    Новый главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал свое назначение.

    «Поступило приглашение к серьeзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всe знакомо.

    Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодeжи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.

    Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», – сказал Талалаев.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
    • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
    • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
    • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    11.04.2023 18:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19476

      Cleaner 2 часа назад

      Патамушта бабла нада!

      0
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      Рейтинг: +14305

      Алексей З 3 часа назад

      Беспренципность и пожалуй без совести. Третья команда за сезон, ох**ть !!! Спрашивается за какие такие результаты его приглашают ? Из всего в нашей стране делают цирк.
      Дебилы рулят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67849

      portero 4 часа назад

      Особенно улыбнуло про долгосрочные перспективы!!!! В Химках "догосрочные" это пару месяцев в лучшем случае......

      3
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      Рейтинг: +53

      Купа Купыч 5 часов назад

      Експерты Матч ТВ просто нарасхват.В Химках все знакомо, в Торпедо все знакомо и вообще дом родной.
      И про кластер лозунг знаком.Пятилетку досрочно выполнит Талалай.Месяцев через4-5 опять в кресле матч ТВ окажется.

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