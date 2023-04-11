Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА из-за предложений из Италии

Стало известно, почему Игорь Дивеев не соглашается заключить новый контракт с ЦСКА.

23-летний защитник всерьез задумался о продолжении карьеры за границей.

«Дивеев хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА. На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А.

Также из клубов второй лиги интерес остается у «Венеции». Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России.

Из клубов Серии А интерес остается у «Наполи», который не против подписать Дивеева этим летом за небольшие деньги, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», – сообщил источник Sport24.