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  • Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА из-за предложений из Италии

Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА из-за предложений из Италии

11 апреля 2023, 15:17
5

Стало известно, почему Игорь Дивеев не соглашается заключить новый контракт с ЦСКА.

23-летний защитник всерьез задумался о продолжении карьеры за границей.

«Дивеев хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА. На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А.

Также из клубов второй лиги интерес остается у «Венеции». Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России.

Из клубов Серии А интерес остается у «Наполи», который не против подписать Дивеева этим летом за небольшие деньги, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», – сообщил источник Sport24.

  • В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Контракт футболиста с ЦСКА истекает в 2024 году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1681218087
Eсли это правда, то надо валить в Неаполь
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upiter622
1681220353
Надо Федя,надо!
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zigbert
1681235232
Он еще молодой игрок. В таком возрасте уходить за границу самое время.
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111ax
1681282024
ну лишь бы не на скамейку, а так удачи
Ответить
yuriy54
1683125123
"На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А". Какие "несколько команд" конкретно? В Серию А переходят две команды.
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