Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА из-за предложений из Италии

Стало известно, почему Игорь Дивеев не соглашается заключить новый контракт с ЦСКА.
23-летний защитник всерьез задумался о продолжении карьеры за границей.
«Дивеев хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА. На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А.
Также из клубов второй лиги интерес остается у «Венеции». Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России.
Из клубов Серии А интерес остается у «Наполи», который не против подписать Дивеева этим летом за небольшие деньги, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», – сообщил источник Sport24.
- В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Контракт футболиста с ЦСКА истекает в 2024 году.