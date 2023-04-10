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    Карпин рассказал, за что получил желтую карточку в матче с «Оренбургом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему судья наказал его предупреждением в ходе игры с «Оренбургом».

    • Матч обслуживал 31-летний Роман Сафьян.
    • «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.
    • Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

    – Вам дали желтую карточку, что случилось?

    – Как обычно. Если судья говорит, что была рука, а далее были еще две передачи и только потом гол, получается, теперь можно играть и обрабатывать мяч руками.

    Вы слышали о таком правиле? Я тоже нет.

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    Источник: сайт «Ростова»

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    10.04.2023 22:24
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