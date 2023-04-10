Карпин рассказал, за что получил желтую карточку в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему судья наказал его предупреждением в ходе игры с «Оренбургом».
- Матч обслуживал 31-летний Роман Сафьян.
- «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.
- Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.
– Вам дали желтую карточку, что случилось?
– Как обычно. Если судья говорит, что была рука, а далее были еще две передачи и только потом гол, получается, теперь можно играть и обрабатывать мяч руками.
Вы слышали о таком правиле? Я тоже нет.
Источник: сайт «Ростова»