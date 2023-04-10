Карпин рассказал, за что получил желтую карточку в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему судья наказал его предупреждением в ходе игры с «Оренбургом».

Матч обслуживал 31-летний Роман Сафьян.

«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.

Команда Карпина ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.

– Вам дали желтую карточку, что случилось?

– Как обычно. Если судья говорит, что была рука, а далее были еще две передачи и только потом гол, получается, теперь можно играть и обрабатывать мяч руками.

Вы слышали о таком правиле? Я тоже нет.