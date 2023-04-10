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    «Иванов открыл ящик Пандоры»: экс-член РФС раскритиковал судью за пенальти в пользу «Спартака»

    Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3).

    «Я не буду оценивать работу судьи Сергея Иванова на матче «Спартака» и «Динамо». Да, самый спорный эпизод – пенальти в ворота гостей. Защитник клал руку на Романа, тот упал, тот кричал, судья пенальти назначил.

    Но забыть этот эпизод никто не даст. Потому что Иванов своим пенальти в этом матче открыл ящик Пандоры – при каждом угловом защитники борются с нападающими, а те часто падают. И за каждое такое падение клубы теперь завалят ЭСК письмами, если не будет назначен пенальти.

    Потому что есть прецедентное право. А угловых без борьбы в штрафной не бывает», — сказал Созин.

    • Пенальти реализовал Александр Соболев.
    • У него в матче дубль.
    • Также он забил в свои ворота.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2023 17:55
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1609

      ScarlettOgusania 12 часов назад

      болван, в РПЛ давно судьи дают пенальти после угловых, во время которых игроки защищающейся команды постоянно нарушают правила: Комличенко не даст соврать))

      3
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      Рейтинг: +17986

      NewLife 12 часов назад

      Дуболом, борьба разрешается, но корпусом, а не руками. Где ты был, когда, играя за бездомных, зюба при любой подаче расталкивал соперников руками, а судьи помалкивали ?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +13144

      R_a_i_n > NewLife 12 часов назад

      это другое

      3
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      Рейтинг: +372

      crf575757 13 часов назад

      Иванов вообще никчемный судьишка!

      1
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 часов назад

      Есть не только судебное право, а есть ещё - "телефонное".

      0
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      Рейтинг: +10

      gfneerj 13 часов назад

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      Рейтинг: +1694

      ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      Стыдно, когда ходят ныть к судьям, а потом к ним ещё более лояльно они относятся.
      Нет, не так. Судьи тащат сви ней. Расформировать Срам так! Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +857

      эд100 > ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      это твой девиз? "Зенит - это я, Зенит - это мы, Зенит - зто лучшие люди страны!" Зенитовцы, пока в ваших рядах такие люди страны, переезд с помойки вам не грозит!

      0
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      Рейтинг: +2610

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 10 часов назад

      Тебе одной палки видимо мало, до мозгов не достает.

      1
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      Рейтинг: +857

      эд100 13 часов назад

      откуда столько вони??? значит пока весь чемпионат судьи с назначением пенальти чудили как хотели, надо и не надо ставили и не ставили..., а вот Иванов открыл ящик Пандоры...?! В добавок винят откровенно Спартак в этом. Это очень похоже на заказуху откровенную, что бы отвлечь внимание с судейских проблем на междоусобные. Пусть мол срутся меж собой. Разгонять таких Членов рфс надо, это провокации.

      2
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      Рейтинг: +482

      FCSpartakM > эд100 12 часов назад

      Да конечно, Спартак пенальти по праздникам бьют, а за каждый поставленный начинается вонь. Никто не обсуждает эпизод с Соболем, где Фомин откровенно руку положил и потянул за плечо, или стопроцентную руку Дасы. По сути этим пенальти судья вернул должок. Динамо и так слишком много повезло в этом матче, чтобы выигрывать матч

      3
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      Рейтинг: +1583

      Suvorov51 13 часов назад

      Есть правила, игроки играют в футбол а не в рэгби, вот это как раз то, что нужно уже давно присекать, а то цепляются как клещи

      1
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      Рейтинг: +13144

      R_a_i_n 14 часов назад

      Ящик Пандоры Иванов открыл, когда Спартак играл с Зенитом и он не удалил Кришито, а в место этого назначил пенку в следующей атаке в ворота Спартака. Тот-же матч с Сочи ,когда две пенки придумали Спартаку это не ящик Пандоры? А половина отмененных голов это не ящик?

      5
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      Рейтинг: +408

      Боцман52 > R_a_i_n 13 часов назад

      Еще более показательные эпизоды, когда в одном матче ставят пенку, а в другом (через три дня) за абсолютно такое же действие не ставят.

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      Рейтинг: +13144

      R_a_i_n > Боцман52 13 часов назад

      это из недавнего)))

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      Рейтинг: +1482

      balam 14 часов назад

      экс-член звучит гордо.пипец дятла характеризует

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