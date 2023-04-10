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  • «Иванов открыл ящик Пандоры»: экс-член РФС раскритиковал судью за пенальти в пользу «Спартака»

«Иванов открыл ящик Пандоры»: экс-член РФС раскритиковал судью за пенальти в пользу «Спартака»

10 апреля 2023, 17:55
15

Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3).

«Я не буду оценивать работу судьи Сергея Иванова на матче «Спартака» и «Динамо». Да, самый спорный эпизод – пенальти в ворота гостей. Защитник клал руку на Романа, тот упал, тот кричал, судья пенальти назначил.

Но забыть этот эпизод никто не даст. Потому что Иванов своим пенальти в этом матче открыл ящик Пандоры – при каждом угловом защитники борются с нападающими, а те часто падают. И за каждое такое падение клубы теперь завалят ЭСК письмами, если не будет назначен пенальти.

Потому что есть прецедентное право. А угловых без борьбы в штрафной не бывает», — сказал Созин.

  • Пенальти реализовал Александр Соболев.
  • У него в матче дубль.
  • Также он забил в свои ворота.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Иванов Cергей
Комментарии (15)
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eugen-han
1681139358
Прецедент создан, но чтобы он не стал соблазном для других на практике, то надо его на корню пресечь и уничтожить. Как? А очень просто,- поставить на вид данный эпизод и признать его ошибочно принятым решением судьей, который в свою очередь должен быть наказан отстранением на какое-то кол.-во времени или матчей. Это нужно сделать обязательно, чтобы не было двояких трактовок подобных спорных решений.
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balam
1681139447
экс-член звучит гордо.пипец дятла характеризует
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R_a_i_n
1681140200
Ящик Пандоры Иванов открыл, когда Спартак играл с Зенитом и он не удалил Кришито, а в место этого назначил пенку в следующей атаке в ворота Спартака. Тот-же матч с Сочи ,когда две пенки придумали Спартаку это не ящик Пандоры? А половина отмененных голов это не ящик?
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эд100
1681142680
откуда столько вони??? значит пока весь чемпионат судьи с назначением пенальти чудили как хотели, надо и не надо ставили и не ставили..., а вот Иванов открыл ящик Пандоры...?! В добавок винят откровенно Спартак в этом. Это очень похоже на заказуху откровенную, что бы отвлечь внимание с судейских проблем на междоусобные. Пусть мол срутся меж собой. Разгонять таких Членов рфс надо, это провокации.
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gfneerj
1681143823
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1681144411
Есть не только судебное право, а есть ещё - "телефонное".
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crf575757
1681144671
Иванов вообще никчемный судьишка!
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NewLife
1681146156
Дуболом, борьба разрешается, но корпусом, а не руками. Где ты был, когда, играя за бездомных, зюба при любой подаче расталкивал соперников руками, а судьи помалкивали ?
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ScarlettOgusania
1681147063
болван, в РПЛ давно судьи дают пенальти после угловых, во время которых игроки защищающейся команды постоянно нарушают правила: Комличенко не даст соврать))
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