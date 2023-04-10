«Иванов открыл ящик Пандоры»: экс-член РФС раскритиковал судью за пенальти в пользу «Спартака»

Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3).

«Я не буду оценивать работу судьи Сергея Иванова на матче «Спартака» и «Динамо». Да, самый спорный эпизод – пенальти в ворота гостей. Защитник клал руку на Романа, тот упал, тот кричал, судья пенальти назначил.

Но забыть этот эпизод никто не даст. Потому что Иванов своим пенальти в этом матче открыл ящик Пандоры – при каждом угловом защитники борются с нападающими, а те часто падают. И за каждое такое падение клубы теперь завалят ЭСК письмами, если не будет назначен пенальти.

Потому что есть прецедентное право. А угловых без борьбы в штрафной не бывает», — сказал Созин.