Клубы РПЛ предложили оставить Fan ID только для топ-матчей

В агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось совещание по поводу упрощения системы Fan ID с участием представителей РПЛ.

Клубы РПЛ сделали следующие предложения:

Сохранить в новом сезоне текущие требования к Кубку России (Fan ID сейчас есть только на финале), а в РПЛ оставить ее необходимость только для матчей так называемой повышенной категории опасности (московские дерби, игры уровня «Зенит» — «Спартак» и т.д.).

(московские дерби, игры уровня «Зенит» — «Спартак» и т.д.). Самая частая проблема, с которой сталкиваются люди при оформлении заявки – фотография не проходит модерацию. Предложено отказаться от процедуры или автоматом подгружать фото из загранпаспортов.

Стоп-фактором также является посещение МФЦ. Предлагается отказаться от очного подтверждения личности в МФЦ, перейдя на удаленный формат по аналогии, к примеру, с сервисами верификации личности для каршеринга.

Также клубы хотят, чтобы им разрешили оформлять заявления для болельщиков в случае, если они этого хотят.

Другие предложения — открыть мобильные пункты МФЦ возле стадионов Москвы и разрешить подачу заявлений и их верификацию в отделениях пенсионного фонда, банков, ж/д вокзалов и аэропортов.

Отказаться от оформления Fan ID детям до 14 лет, а по наступлению 14-летия сделать переходный период 3 месяца .

. Пенсионерам и инвалидам может быть тяжело добираться до МФЦ и пользоваться смартфонами. Предложение — либо отказаться от Fan ID для них либо разрешить оформлять с помощью соцработников и в физическом виде (пластиковая карточка).

Также были предложены стимулирующие меры для болельщиков:

Бесплатный проезд на всем общественном транспорте , всем покупателям билетов и держателям абонементов за 3 часа до матча и 3 часа после матча.

, всем покупателям билетов и держателям абонементов за 3 часа до матча и 3 часа после матча. Возвращение пива на стадионы , ведь в свое время от продаж алкогольной продукции отказались в целях повышения безопасности. Fan ID также призван обеспечивать безопасность, следовательно, нужды в отказе от пива больше нет.

, ведь в свое время от продаж алкогольной продукции отказались в целях повышения безопасности. Fan ID также призван обеспечивать безопасность, следовательно, нужды в отказе от пива больше нет. Для студентов: расширить применение Пушкинской карты на стадионах (футбол — в том числе культурное мероприятие).

Увеличить объемы информирования, продвижения и, главное, разъяснительной работы. Сейчас аудитория не до конца понимает, где и как делать карту болельщика, как она работает и почему ее ввели, в связи с чем преобладает негативная повестка и нежелание оформлять карту.

В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч