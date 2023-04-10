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Клубы РПЛ предложили оставить Fan ID только для топ-матчей

10 апреля 2023, 15:19
7

В агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось совещание по поводу упрощения системы Fan ID с участием представителей РПЛ.

Клубы РПЛ сделали следующие предложения:

  • Сохранить в новом сезоне текущие требования к Кубку России (Fan ID сейчас есть только на финале), а в РПЛ оставить ее необходимость только для матчей так называемой повышенной категории опасности (московские дерби, игры уровня «Зенит»«Спартак» и т.д.).
  • Самая частая проблема, с которой сталкиваются люди при оформлении заявки – фотография не проходит модерацию. Предложено отказаться от процедуры или автоматом подгружать фото из загранпаспортов.
  • Стоп-фактором также является посещение МФЦ. Предлагается отказаться от очного подтверждения личности в МФЦ, перейдя на удаленный формат по аналогии, к примеру, с сервисами верификации личности для каршеринга.
  • Также клубы хотят, чтобы им разрешили оформлять заявления для болельщиков в случае, если они этого хотят.
  • Другие предложения — открыть мобильные пункты МФЦ возле стадионов Москвы и разрешить подачу заявлений и их верификацию в отделениях пенсионного фонда, банков, ж/д вокзалов и аэропортов.
  • Отказаться от оформления Fan ID детям до 14 лет, а по наступлению 14-летия сделать переходный период 3 месяца.
  • Пенсионерам и инвалидам может быть тяжело добираться до МФЦ и пользоваться смартфонами. Предложение — либо отказаться от Fan ID для них либо разрешить оформлять с помощью соцработников и в физическом виде (пластиковая карточка).

Также были предложены стимулирующие меры для болельщиков:

  • Бесплатный проезд на всем общественном транспорте, всем покупателям билетов и держателям абонементов за 3 часа до матча и 3 часа после матча.
  • Возвращение пива на стадионы, ведь в свое время от продаж алкогольной продукции отказались в целях повышения безопасности. Fan ID также призван обеспечивать безопасность, следовательно, нужды в отказе от пива больше нет.
  • Для студентов: расширить применение Пушкинской карты на стадионах (футбол — в том числе культурное мероприятие).
  • Увеличить объемы информирования, продвижения и, главное, разъяснительной работы. Сейчас аудитория не до конца понимает, где и как делать карту болельщика, как она работает и почему ее ввели, в связи с чем преобладает негативная повестка и нежелание оформлять карту.

В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (7)
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Project Бабангида
1681130083
а кто будет топов и холопов определять ? зенит - спартак это топ? ......ну кому и кобыла невеста
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Bronholm
1681130894
Чтоб топ матчи смотрели только по ТВ? Это точно клубы предложили, а не матчтв? ))
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Сам_себе_сказал
1681132417
Мда а кто и как будет топов определять?? В зависимости от места в турнирной таблице?? Ростов топ? Локомотив топ? На а южные дерби как,подходят под категорию?? Глупость какая то... Отменить полностью фануйди и билеты по паспортам..Вот такое решение всех бы устроило..
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R_a_i_n
1681134965
Топ не топ. Как определить? Это похоже на сегрегацию. Если ты белый, то проходи. Если не белый, то стой там.
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Эном айс
1681136627
Блин.. Зашёл поднять свой IQ. Почитать умную статью.. А тут уже пьяный Патриарх Алексий третий снизу всем всё объяснил...Читать расхотелось. Затошнило, как обычно.
Ответить
gfneerj
1681143872
Pаcпpодaжa (Тaможeнный koнфиcкат). Kоpейcкий Bидeо-pегиcтpатор с pадaр-дeтеkтopом, паpKтpониkoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв, вcегo за пoлцeны.----- https://shrinke.me/confy
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