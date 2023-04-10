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    Клубы РПЛ предложили оставить Fan ID только для топ-матчей

    В агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось совещание по поводу упрощения системы Fan ID с участием представителей РПЛ.

    Клубы РПЛ сделали следующие предложения:

    • Сохранить в новом сезоне текущие требования к Кубку России (Fan ID сейчас есть только на финале), а в РПЛ оставить ее необходимость только для матчей так называемой повышенной категории опасности (московские дерби, игры уровня «Зенит»«Спартак» и т.д.).
    • Самая частая проблема, с которой сталкиваются люди при оформлении заявки – фотография не проходит модерацию. Предложено отказаться от процедуры или автоматом подгружать фото из загранпаспортов.
    • Стоп-фактором также является посещение МФЦ. Предлагается отказаться от очного подтверждения личности в МФЦ, перейдя на удаленный формат по аналогии, к примеру, с сервисами верификации личности для каршеринга.
    • Также клубы хотят, чтобы им разрешили оформлять заявления для болельщиков в случае, если они этого хотят.
    • Другие предложения — открыть мобильные пункты МФЦ возле стадионов Москвы и разрешить подачу заявлений и их верификацию в отделениях пенсионного фонда, банков, ж/д вокзалов и аэропортов.
    • Отказаться от оформления Fan ID детям до 14 лет, а по наступлению 14-летия сделать переходный период 3 месяца.
    • Пенсионерам и инвалидам может быть тяжело добираться до МФЦ и пользоваться смартфонами. Предложение — либо отказаться от Fan ID для них либо разрешить оформлять с помощью соцработников и в физическом виде (пластиковая карточка).

    Также были предложены стимулирующие меры для болельщиков:

    • Бесплатный проезд на всем общественном транспорте, всем покупателям билетов и держателям абонементов за 3 часа до матча и 3 часа после матча.
    • Возвращение пива на стадионы, ведь в свое время от продаж алкогольной продукции отказались в целях повышения безопасности. Fan ID также призван обеспечивать безопасность, следовательно, нужды в отказе от пива больше нет.
    • Для студентов: расширить применение Пушкинской карты на стадионах (футбол — в том числе культурное мероприятие).
    • Увеличить объемы информирования, продвижения и, главное, разъяснительной работы. Сейчас аудитория не до конца понимает, где и как делать карту болельщика, как она работает и почему ее ввели, в связи с чем преобладает негативная повестка и нежелание оформлять карту.

    В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.04.2023 15:19
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +10

      gfneerj 13 часов назад

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      0
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      Рейтинг: +3743

      Эном айс 15 часов назад

      Блин..
      Зашёл поднять свой IQ. Почитать умную статью..
      А тут уже пьяный Патриарх Алексий третий снизу всем всё объяснил...Читать расхотелось.
      Затошнило, как обычно.

      7
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      Рейтинг: +40050

      Project Бабангида > Эном айс 15 часов назад

      и вы тоже после его проповедей прямиком к cuvitte (франц.) ?
      нк прям не Алексий а настой марганцовки какой то

      1
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З > Project Бабангида 14 часов назад

      Если вы идиоты тупоголовые , кто-то должен просвещать. Делюсь мнением , не более того , но вы лошары что-то возбудились , с чего бы ?
      Иди морковку поешь , недоносок .

      1
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      Рейтинг: +13144

      R_a_i_n 15 часов назад

      Топ не топ. Как определить? Это похоже на сегрегацию. Если ты белый, то проходи. Если не белый, то стой там.

      3
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З > R_a_i_n 15 часов назад

      Вам что надо , шашечки или ехать ?
      Думаю клубам нужны полные трибуны , а не то как вы их назовёте, топ или аутсайдер. Выручка нужна , а не понты.

      0
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      Рейтинг: +13144

      R_a_i_n > Алексей З 15 часов назад

      Мудак, проходи мимо.

      3
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З > R_a_i_n 14 часов назад

      длбб, ты радуйся что тебя хоть кто-то умы разуму учит.
      Несёшь бред и не задумываешься даже , лошара тупоголовая.

      0
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      Рейтинг: +13144

      R_a_i_n > Алексей З 14 часов назад

      Проходи - проходи...

      2
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      Рейтинг: +76

      Bez Imeni 16 часов назад

      Мда а кто и как будет топов определять?? В зависимости от места в турнирной таблице?? Ростов топ? Локомотив топ? На а южные дерби как,подходят под категорию?? Глупость какая то... Отменить полностью фануйди и билеты по паспортам..Вот такое решение всех бы устроило..

      3
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      ...
      Рейтинг: +14275

      Алексей З > Bez Imeni 15 часов назад

      Назовитесь топом и ходите выпячивая грудь.
      Сочи в прошлом году было 2 -м , имея болельщиков 2-3 тыс., ну наверно матчи с их участием ( как понежнее сказать ) не сильно напрягают следящих за безопасностью на стадионе.
      Конфликтные ситуации в прошлом возникали на московских дерби и на матчах Зенита с москвичами, наверно эти матчи имеются ввиду , а не турнирная таблица.

      0
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      Рейтинг: +1583

      Suvorov51 16 часов назад

      Ну а как быть Краснодар - Сочи, Ростов-Краснодар, Ростов-Сочи, Ростов-Воронеж, Ахмат- Краснодар, Ахмат-Ростов ну т.д.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14275

      Алексей З > Suvorov51 16 часов назад

      Подозреваю , что данное предложение даст зарабатывать клубам с периферии. Пусть так, главное начать хоть какое-то послабление, хотя и не верю что царь на это даст согласие.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1583

      Suvorov51 > Алексей З 15 часов назад

      Возможно вы и правы, вот только получится поднять футбол таким путем ограничивая болельщиков ведущих клубов

      0
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      ...
      Рейтинг: +14275

      Алексей З > Suvorov51 14 часов назад

      Давайте по чесноку , московские клубы побогаче , за ними крупные госкорпорации и банки, опять же столица , возможности гораздо круче. Пусть хоть периферия зарабатывает. Дело не в поднятии футбола , а элементарное выживание.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +301

      Bronholm 17 часов назад

      Чтоб топ матчи смотрели только по ТВ? Это точно клубы предложили, а не матчтв? ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14275

      Алексей З 17 часов назад

      Есть толковые предложения , но Кто решение будет принимать ?
      К царю на поклон кто пойдёт, смелые найдутся ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3743

      Эном айс > Алексей З 15 часов назад

      Так ты и пойдёшь...
      Тебе же похер, да и из собеса рукой подать.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40050

      Project Бабангида > Эном айс 15 часов назад

      ага. прям в сапогах и перегарам ввалится - мы из собеса )

      2
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      Рейтинг: +40050

      Project Бабангида 17 часов назад

      а кто будет топов и холопов определять ? зенит - спартак это топ? ......ну кому и кобыла невеста

      4
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      ...
      Рейтинг: +14275

      Алексей З > Project Бабангида 17 часов назад

      Дурака не включай, все московские клубы и Зенит, междусобойчики можно назвать с повышенным риском

      0
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      ...
      Рейтинг: +40050

      Project Бабангида > Алексей З 17 часов назад

      я вас не включал. а вот выключу с удовольствием

      4
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      ...
      Рейтинг: +14275

      Алексей З > Project Бабангида 16 часов назад

      Попробуй.
      Холопы смогут топов выключить ?

      0
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      Рейтинг: +40050

      Project Бабангида > Алексей З 16 часов назад

      как же Алёша вы милы
      вот только в "топе" три дыры.

      топ он))) блох иди повычёсывай ))

      3
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З > Project Бабангида 16 часов назад

      Но уж не холоп точно.
      Бабангида хорошее имя для мудаков, носи с гордостью.

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      Рейтинг: +40050

      Project Бабангида > Алексей З 15 часов назад

      ой! Алёша Алёша... несмотря на три класса образования (извини Лёха, сколько бы пуха ты на себя не накидывал, на больше не тянешь) наверно взрослый человек . вы то со стороны себя не видите я вас очень даже. печальное и забавное зрелище как смерд из себя пытается по каплям что то выдавит и выдавливает холопа.
      кстати привет VVM. вы ведь очень хорошо знакомы? ну прям плоть и кровь))

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