В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч

Апрель-2023. Уже месяц, как на всех стадионах РПЛ действует Fan ID. Посещаемость резко упала, руководство лиги и команд привлекает фанатов различными бонусными программами, но актив все равно не возвращается на стадионы.

Для российских болельщиков Fan ID стал неприятной новинкой. Но в Италии, к примеру, местный паспорт болельщика функционирует уже больше десяти лет. И введен он был действительно для обеспечения безопасности на стадионах.

Идентификационный документ был нужен Италии: в драках погибали полицейские и фанаты, после матча «Лацио» пенсионер получил ранение в кафе

Середина нулевых, стадионы Италии действительно превратились в места для массовых драк. Обычная картина для арен чемпионата Италии: фанаты одного клуба перебирались на сектор с фанатами другого и начинали бойни. Очень часто они происходили с участием полиции и переходили на поле. Впервые о безопасности на стадионах заговорили в 2005 году. Дальше цепочка событий приводила к приближению сдерживающего фанатов инструмента.

Особенно жестокий в плане насилия на стадионах был 2007 год. В январе в Серии С в матче «Саммартинезе» и «Канчеллезе» погиб тренер первой команды Эрманно Ликурси. Он попытался разнять фанатов, которые прорвались на поле и устроили драку, и получил травмы, несовместимые с жизнь. Дальше – драка фанатов «Фиорентины» и «Ливорно», которая тоже перешла на поле «Артемио Франки». Когда полиция задерживала фанатов, то изымала у них ножи, кастеты и мачете.

Дальше – события во время римского дерби: массовая драка и гибель фаната «Лацио». Дальше – драка во время сицилийское дерби между «Катанией» и «Палермо», которая переросла в перестрелку за пределами стадиона. Тогда погиб полицейский, а стадион «Катании» был закрыт до конца сезона. В конце сезона-2006/07 было еще несколько массовых драк с участием фанатов «Палермо», «Ювентуса», «Интера» и других команд. В мае-2007 после очередного матча «Лацио» ранение получил пожилой болельщик, который просто отдыхал в кафе после просмотра игры на стадионе. После того, как насилие стало неконтролируемым, за сохранение порядка взялись власти Италии.

О введении специальной программы, которая позволила бы контролировать людей, пришедших на стадион, говорили все политики – включая бывшего министра обороны Италии. Когда пошли первые инициативы со стороны правительства по работе с фанатами, тиффози взбунтовались и запустили акции протеста. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди говорил:

«Я понимаю, почему фанаты протестуют: никому не хочется жить под контролем. Плюс это молодая кровь, которая не понимает, почему забирают некоторую формы свободы. К сожалению, аргументов за введение ограничений полно. Мы не можем жертвовать жизнями и здоровьем люди ради формы самовыражения. Стадионы не должны быть местом, где люди проливают кровь».

Власти Италии около год обсуждали формат и название документа, который был бы паспортом болельщиком. И в 2008 году министр внутренних дел Роберто Марони объявил о появлении Tessera del Tifoso. Вот несколько фактов о ней:

• Карта (или идентификационный документ) были нужны только для оформления абонементов. Для разового прохода на матч тессера не была нужна.

• При этом Марони говорил в 2009-м: «До конца следующего сезона мы хотим убрать все заборы и другие барьеры, которые ограничивают болельщиков. Стадион должен быть местом для празднования, а не местом, где вас бьют. Мы хотим собрать вместе настоящих тиффози, тех, кто поддерживает свою команду, а не тех, кто приходит на футбол, чтобы пробить головы болельщикам соперника».

Тессера была аналогом кредитной карты: активные фанаты перестали появляться на стадионе, протестовали и отменили опцию кредитки

Преимущество Tessera del Tifoso было изначально запланированное ограничение лиц, которые заранее попадали в криминальные сводки. Власти Италии и руководители отчитывались об успешном сдерживании сумасшедших фанатов на входе на стадион. В реальности же карту болельщика зачем-то превратили в аналог кредитной карты с определенным лимитом, и это очень не нравилось фанатам.

После матча «Интера» и «Ромы» фанаты скандировали совместную кричалку, посвященную руководителям: «Вы предали нас и сделали из стадиона гребаный супермаркет». Дальше были другие совместные акции фанатов разных клубов, некоторые заканчивались погромами рядом со стадионами. Примеры:

1. Фанаты «Ромы» перевернули машину, на которой приехали руководители Федерации футбола Италии.

2. Часто протесты проходили в форме организованных маршей на улицах городов.

3. Баннеры и кричалки против карты болельщика были обычными случаями.

4. Часто фанаты звонили в эфиры спортивных радиостанций и призывали властей отказаться от карты.

Руководители Федерации футбола Италии, комментируя эти события, говорили, что пришли к правильному решению.

В таком виде карта существовала два года: фанаты жаловались на неудобства и протестовали, власти агитировали клубы на помощь с оформлением документов (откликались «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Лацио»), но массовое одобрение не случалось. Лишь в 2011 году новый министр внутренних дел Италии Аннамария Канчельери заменила Марони на этом посту. Она заменила Tessera del Tifoso на Fidelity Card. По сути это была не карта для покупок, а именно карта для прохода на стадион. Ситуация стала сильно лояльнее в отношении к фанатам, и они стали массово оформлять документ.

Канчельери же критиковала действия коллег: «Своим неистовым желание контролировать каждый вдох обычных людей они убивали дух кальчо, дух здорового фанатизма на стадионе. Я исправила это и вновь вернула атмосферу на матчи Серии А. Мое решение работает на благо людей, а не против них».

Фанаты «Ромы», пришедшие на первый матч, вывесили баннер: «Аннамария – главный фанат среди политиков, мы любим ее».

Как сейчас оформить карту болельщика в Италии?

1. Если вы просто захотели разово сходить на стадион – она не нужна. Вы просто покупаете билеты в кассе стадионов или на сайтах клубов.

2. Если вы хотите приобрести абонемент, нужно заполнить форму на специальном сайте (паспортные данные и т.д.). Дальше данные проходят проверку, обычно это занимает от 7 до 30 дней. Правоохранительные органы одобряют заявку, если у вас нет судимостей или нарушений на стадионе. В противном случае потребуются дополнительные проверки.

3. Плюсы: карта дает возможность быстрее купить билеты на матчи и скидки на атрибутику.

Некоторые клубы предпочитают выпуск собственных карт.

Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de, aicfoto, Keystone Press Agency