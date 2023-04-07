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  • В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч

В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч

7 апреля 2023, 23:21
27

Апрель-2023. Уже месяц, как на всех стадионах РПЛ действует Fan ID. Посещаемость резко упала, руководство лиги и команд привлекает фанатов различными бонусными программами, но актив все равно не возвращается на стадионы.

Для российских болельщиков Fan ID стал неприятной новинкой. Но в Италии, к примеру, местный паспорт болельщика функционирует уже больше десяти лет. И введен он был действительно для обеспечения безопасности на стадионах.

Идентификационный документ был нужен Италии: в драках погибали полицейские и фанаты, после матча «Лацио» пенсионер получил ранение в кафе

Середина нулевых, стадионы Италии действительно превратились в места для массовых драк. Обычная картина для арен чемпионата Италии: фанаты одного клуба перебирались на сектор с фанатами другого и начинали бойни. Очень часто они происходили с участием полиции и переходили на поле. Впервые о безопасности на стадионах заговорили в 2005 году. Дальше цепочка событий приводила к приближению сдерживающего фанатов инструмента.

Особенно жестокий в плане насилия на стадионах был 2007 год. В январе в Серии С в матче «Саммартинезе» и «Канчеллезе» погиб тренер первой команды Эрманно Ликурси. Он попытался разнять фанатов, которые прорвались на поле и устроили драку, и получил травмы, несовместимые с жизнь. Дальше – драка фанатов «Фиорентины» и «Ливорно», которая тоже перешла на поле «Артемио Франки». Когда полиция задерживала фанатов, то изымала у них ножи, кастеты и мачете.

Дальше – события во время римского дерби: массовая драка и гибель фаната «Лацио». Дальше – драка во время сицилийское дерби между «Катанией» и «Палермо», которая переросла в перестрелку за пределами стадиона. Тогда погиб полицейский, а стадион «Катании» был закрыт до конца сезона. В конце сезона-2006/07 было еще несколько массовых драк с участием фанатов «Палермо», «Ювентуса», «Интера» и других команд. В мае-2007 после очередного матча «Лацио» ранение получил пожилой болельщик, который просто отдыхал в кафе после просмотра игры на стадионе. После того, как насилие стало неконтролируемым, за сохранение порядка взялись власти Италии.

О введении специальной программы, которая позволила бы контролировать людей, пришедших на стадион, говорили все политики – включая бывшего министра обороны Италии. Когда пошли первые инициативы со стороны правительства по работе с фанатами, тиффози взбунтовались и запустили акции протеста. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди говорил:

«Я понимаю, почему фанаты протестуют: никому не хочется жить под контролем. Плюс это молодая кровь, которая не понимает, почему забирают некоторую формы свободы. К сожалению, аргументов за введение ограничений полно. Мы не можем жертвовать жизнями и здоровьем люди ради формы самовыражения. Стадионы не должны быть местом, где люди проливают кровь».

Власти Италии около год обсуждали формат и название документа, который был бы паспортом болельщиком. И в 2008 году министр внутренних дел Роберто Марони объявил о появлении Tessera del Tifoso. Вот несколько фактов о ней:

• Карта (или идентификационный документ) были нужны только для оформления абонементов. Для разового прохода на матч тессера не была нужна.

• При этом Марони говорил в 2009-м: «До конца следующего сезона мы хотим убрать все заборы и другие барьеры, которые ограничивают болельщиков. Стадион должен быть местом для празднования, а не местом, где вас бьют. Мы хотим собрать вместе настоящих тиффози, тех, кто поддерживает свою команду, а не тех, кто приходит на футбол, чтобы пробить головы болельщикам соперника».

Тессера была аналогом кредитной карты: активные фанаты перестали появляться на стадионе, протестовали и отменили опцию кредитки

Преимущество Tessera del Tifoso было изначально запланированное ограничение лиц, которые заранее попадали в криминальные сводки. Власти Италии и руководители отчитывались об успешном сдерживании сумасшедших фанатов на входе на стадион. В реальности же карту болельщика зачем-то превратили в аналог кредитной карты с определенным лимитом, и это очень не нравилось фанатам.

После матча «Интера» и «Ромы» фанаты скандировали совместную кричалку, посвященную руководителям: «Вы предали нас и сделали из стадиона гребаный супермаркет». Дальше были другие совместные акции фанатов разных клубов, некоторые заканчивались погромами рядом со стадионами. Примеры:

1. Фанаты «Ромы» перевернули машину, на которой приехали руководители Федерации футбола Италии.

2. Часто протесты проходили в форме организованных маршей на улицах городов.

3. Баннеры и кричалки против карты болельщика были обычными случаями.

4. Часто фанаты звонили в эфиры спортивных радиостанций и призывали властей отказаться от карты.

Руководители Федерации футбола Италии, комментируя эти события, говорили, что пришли к правильному решению.

В таком виде карта существовала два года: фанаты жаловались на неудобства и протестовали, власти агитировали клубы на помощь с оформлением документов (откликались «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Лацио»), но массовое одобрение не случалось. Лишь в 2011 году новый министр внутренних дел Италии Аннамария Канчельери заменила Марони на этом посту. Она заменила Tessera del Tifoso на Fidelity Card. По сути это была не карта для покупок, а именно карта для прохода на стадион. Ситуация стала сильно лояльнее в отношении к фанатам, и они стали массово оформлять документ.

Канчельери же критиковала действия коллег: «Своим неистовым желание контролировать каждый вдох обычных людей они убивали дух кальчо, дух здорового фанатизма на стадионе. Я исправила это и вновь вернула атмосферу на матчи Серии А. Мое решение работает на благо людей, а не против них».

Фанаты «Ромы», пришедшие на первый матч, вывесили баннер: «Аннамария – главный фанат среди политиков, мы любим ее».

Как сейчас оформить карту болельщика в Италии?

1. Если вы просто захотели разово сходить на стадион – она не нужна. Вы просто покупаете билеты в кассе стадионов или на сайтах клубов.

2. Если вы хотите приобрести абонемент, нужно заполнить форму на специальном сайте (паспортные данные и т.д.). Дальше данные проходят проверку, обычно это занимает от 7 до 30 дней. Правоохранительные органы одобряют заявку, если у вас нет судимостей или нарушений на стадионе. В противном случае потребуются дополнительные проверки.

3. Плюсы: карта дает возможность быстрее купить билеты на матчи и скидки на атрибутику.

Некоторые клубы предпочитают выпуск собственных карт.

Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de, aicfoto, Keystone Press Agency

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Италия Ювентус Италия Наполи Интер Рома Лацио Палермо
Комментарии (27)
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Genchik92
1680870531
Значит не вернуться фанаты в РПЛ
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Benifacto
1680876119
ну прям у нас жи точно такая же жесть была до введения фан уйди!
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Вомбат
1680877012
В таких странах, как Италия и Англия фанаты были очень агрессивные. Не чета нашим. Смертей было много. В Турции до сих пор такие же. Поэтому там до сих пор действует фан-айди. В России фан-айди ввели не из-за смертельных случаев во время массовых драк, котрых на наших стадионах никогда не было, а чтобы не пустить фанатов на трибуны. Наш фан-айди выдается соответствующими службами. Они не то, что не обязаны объяснять причины отказа, они даже не имеют права их объяснять. Члены фанатских группировок типа Фратрии или Ландскроны не имеют никаких шансов получить этот документ. Значит, на стадион ни не попадут. Ну а то, что туда не пойдет и большинство кузьмичей - это побочный эффект данного закона.
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NewLife
1680879498
К чему этот пздеж ? Бомбардир, хотите, как в Италии, давайте все , как в Италии - стадионы, дороги, машины, зарплаты итд. Да, и не забудьте итальянский климат нам передать)
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Таврида
1680883808
" Когда полиция задерживала фанатов, то изымала у них ножи, кастеты и мачете." Как, млять, если даже воду на входе на стадион менты нюхают на предмет водки???
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Опорник84
1680884899
У нас фанаты и при СССР друг друга молотили. Были и убийства, и людей калечили . Со временем конечно пойдут люди оформлять паспорт болельщика. А вот за активных фанатов ,как будет не понятно. А с другой стороны билеты по паспорту продают, камер на стадионах полно. Берите вычисляйте самых отмороженных. Вроде как и нахрена этот паспорт нужен.
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FanatSerj
1680888135
Почитаешь и офигеваешь, и это типа цивилизованная Европа, не какой то Гондурас, у нас даже в 90-е на стадионах таких беспределов не было. А так если фан-ид предотвратит вполне сейчас возможный теракт (а такое давно уже случалось, а там хозяева и методички не меняются судя по терактам с Дугиной и кафе в Питере) то тут не до глупого выкобенивания, тем более ты же на футбол идешь, а не к проститутке, чего там скрывать то.
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BRO_football
1680894119
Всё правильно сделали. Не могут вести себя нормально на стадионах - пусть по карточкам ходят. Да даже после введения карточек фанаты спокойнее не стали, тем самым только подкрепив решение ввести карты болельщиков. Чего это вдруг футбольные фанаты так стали против карт болельщиков? Боятся, что им не дадут её из-за наличия судимостей, участия в беспорядках или психических отклонений? А может и действительно таким людям стоит держаться подальше от стадионов.
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Benifacto
1680911259
о чем базар у нас на масленицу это самая главная забава!!!! стеночку на стеночку!!!!!
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