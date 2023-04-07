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    В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч

    Апрель-2023. Уже месяц, как на всех стадионах РПЛ действует Fan ID. Посещаемость резко упала, руководство лиги и команд привлекает фанатов различными бонусными программами, но актив все равно не возвращается на стадионы.

    Для российских болельщиков Fan ID стал неприятной новинкой. Но в Италии, к примеру, местный паспорт болельщика функционирует уже больше десяти лет. И введен он был действительно для обеспечения безопасности на стадионах.

    Идентификационный документ был нужен Италии: в драках погибали полицейские и фанаты, после матча «Лацио» пенсионер получил ранение в кафе

    Середина нулевых, стадионы Италии действительно превратились в места для массовых драк. Обычная картина для арен чемпионата Италии: фанаты одного клуба перебирались на сектор с фанатами другого и начинали бойни. Очень часто они происходили с участием полиции и переходили на поле. Впервые о безопасности на стадионах заговорили в 2005 году. Дальше цепочка событий приводила к приближению сдерживающего фанатов инструмента.

    Особенно жестокий в плане насилия на стадионах был 2007 год. В январе в Серии С в матче «Саммартинезе» и «Канчеллезе» погиб тренер первой команды Эрманно Ликурси. Он попытался разнять фанатов, которые прорвались на поле и устроили драку, и получил травмы, несовместимые с жизнь. Дальше – драка фанатов «Фиорентины» и «Ливорно», которая тоже перешла на поле «Артемио Франки». Когда полиция задерживала фанатов, то изымала у них ножи, кастеты и мачете.

    Дальше – события во время римского дерби: массовая драка и гибель фаната «Лацио». Дальше – драка во время сицилийское дерби между «Катанией» и «Палермо», которая переросла в перестрелку за пределами стадиона. Тогда погиб полицейский, а стадион «Катании» был закрыт до конца сезона. В конце сезона-2006/07 было еще несколько массовых драк с участием фанатов «Палермо», «Ювентуса», «Интера» и других команд. В мае-2007 после очередного матча «Лацио» ранение получил пожилой болельщик, который просто отдыхал в кафе после просмотра игры на стадионе. После того, как насилие стало неконтролируемым, за сохранение порядка взялись власти Италии.

    О введении специальной программы, которая позволила бы контролировать людей, пришедших на стадион, говорили все политики – включая бывшего министра обороны Италии. Когда пошли первые инициативы со стороны правительства по работе с фанатами, тиффози взбунтовались и запустили акции протеста. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди говорил:

    «Я понимаю, почему фанаты протестуют: никому не хочется жить под контролем. Плюс это молодая кровь, которая не понимает, почему забирают некоторую формы свободы. К сожалению, аргументов за введение ограничений полно. Мы не можем жертвовать жизнями и здоровьем люди ради формы самовыражения. Стадионы не должны быть местом, где люди проливают кровь».

    Власти Италии около год обсуждали формат и название документа, который был бы паспортом болельщиком. И в 2008 году министр внутренних дел Роберто Марони объявил о появлении Tessera del Tifoso. Вот несколько фактов о ней:

    • Карта (или идентификационный документ) были нужны только для оформления абонементов. Для разового прохода на матч тессера не была нужна.

    • При этом Марони говорил в 2009-м: «До конца следующего сезона мы хотим убрать все заборы и другие барьеры, которые ограничивают болельщиков. Стадион должен быть местом для празднования, а не местом, где вас бьют. Мы хотим собрать вместе настоящих тиффози, тех, кто поддерживает свою команду, а не тех, кто приходит на футбол, чтобы пробить головы болельщикам соперника».

    Тессера была аналогом кредитной карты: активные фанаты перестали появляться на стадионе, протестовали и отменили опцию кредитки

    Преимущество Tessera del Tifoso было изначально запланированное ограничение лиц, которые заранее попадали в криминальные сводки. Власти Италии и руководители отчитывались об успешном сдерживании сумасшедших фанатов на входе на стадион. В реальности же карту болельщика зачем-то превратили в аналог кредитной карты с определенным лимитом, и это очень не нравилось фанатам.

    После матча «Интера» и «Ромы» фанаты скандировали совместную кричалку, посвященную руководителям: «Вы предали нас и сделали из стадиона гребаный супермаркет». Дальше были другие совместные акции фанатов разных клубов, некоторые заканчивались погромами рядом со стадионами. Примеры:

    1. Фанаты «Ромы» перевернули машину, на которой приехали руководители Федерации футбола Италии.

    2. Часто протесты проходили в форме организованных маршей на улицах городов.

    3. Баннеры и кричалки против карты болельщика были обычными случаями.

    4. Часто фанаты звонили в эфиры спортивных радиостанций и призывали властей отказаться от карты.

    Руководители Федерации футбола Италии, комментируя эти события, говорили, что пришли к правильному решению.

    В таком виде карта существовала два года: фанаты жаловались на неудобства и протестовали, власти агитировали клубы на помощь с оформлением документов (откликались «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Лацио»), но массовое одобрение не случалось. Лишь в 2011 году новый министр внутренних дел Италии Аннамария Канчельери заменила Марони на этом посту. Она заменила Tessera del Tifoso на Fidelity Card. По сути это была не карта для покупок, а именно карта для прохода на стадион. Ситуация стала сильно лояльнее в отношении к фанатам, и они стали массово оформлять документ.

    Канчельери же критиковала действия коллег: «Своим неистовым желание контролировать каждый вдох обычных людей они убивали дух кальчо, дух здорового фанатизма на стадионе. Я исправила это и вновь вернула атмосферу на матчи Серии А. Мое решение работает на благо людей, а не против них».

    Фанаты «Ромы», пришедшие на первый матч, вывесили баннер: «Аннамария – главный фанат среди политиков, мы любим ее».

    Как сейчас оформить карту болельщика в Италии?

    1. Если вы просто захотели разово сходить на стадион – она не нужна. Вы просто покупаете билеты в кассе стадионов или на сайтах клубов.

    2. Если вы хотите приобрести абонемент, нужно заполнить форму на специальном сайте (паспортные данные и т.д.). Дальше данные проходят проверку, обычно это занимает от 7 до 30 дней. Правоохранительные органы одобряют заявку, если у вас нет судимостей или нарушений на стадионе. В противном случае потребуются дополнительные проверки.

    3. Плюсы: карта дает возможность быстрее купить билеты на матчи и скидки на атрибутику.

    Некоторые клубы предпочитают выпуск собственных карт.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: imago-images.de, aicfoto, Keystone Press Agency

    Источник: Бомбардир

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    07.04.2023 23:21
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1713

      Benifacto 12 часов назад

      о чем базар у нас на масленицу это самая главная забава!!!! стеночку на стеночку!!!!!

      1
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      Рейтинг: +12151

      BRO_football 17 часов назад

      Всё правильно сделали. Не могут вести себя нормально на стадионах - пусть по карточкам ходят.
      Да даже после введения карточек фанаты спокойнее не стали, тем самым только подкрепив решение ввести карты болельщиков.
      Чего это вдруг футбольные фанаты так стали против карт болельщиков? Боятся, что им не дадут её из-за наличия судимостей, участия в беспорядках или психических отклонений? А может и действительно таким людям стоит держаться подальше от стадионов.

      0
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      Рейтинг: +278

      KLINSI > BRO_football 16 часов назад

      Ну вот, перестали пускать ЗэКов и психов и стадионы опустели.
      Таких правильных как ты БРО мало у нас)))
      По твоей логике кАнешно).

      0
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      Рейтинг: +1713

      Benifacto > BRO_football 12 часов назад

      все бывшие уже взрослые сидят с детками! и фан айди поддерживают....ну че за бред устроили....это разделение нас!!!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +12151

      BRO_football > KLINSI 3 часа назад

      Ну так у нас зэки и психи начали протестовать против паспорта болельщика, а другие, уже нормальные люди, поддержали. Ну просто потому что это протест. Это русский бунт - бессмысленный и беспощадный.

      0
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      Рейтинг: +7954

      FanatSerj 18 часов назад

      Почитаешь и офигеваешь, и это типа цивилизованная Европа, не какой то Гондурас, у нас даже в 90-е на стадионах таких беспределов не было.
      А так если фан-ид предотвратит вполне сейчас возможный теракт (а такое давно уже случалось, а там хозяева и методички не меняются судя по терактам с Дугиной и кафе в Питере) то тут не до глупого выкобенивания, тем более ты же на футбол идешь, а не к проститутке, чего там скрывать то.

      0
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > FanatSerj 18 часов назад

      А как фан-ид может или должен предотвратить возможный теракт ???

      1
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      Рейтинг: +3295

      Опорник84 19 часов назад

      У нас фанаты и при СССР друг друга молотили. Были и убийства, и людей калечили . Со временем конечно пойдут люди оформлять паспорт болельщика. А вот за активных фанатов ,как будет не понятно. А с другой стороны билеты по паспорту продают, камер на стадионах полно. Берите вычисляйте самых отмороженных. Вроде как и нахрена этот паспорт нужен.

      3
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      Рейтинг: +10

      BuchGalstuk > Опорник84 8 часов назад

      а паспорт и не нужен. он лишь подтверждает факт прохождения теста на вменяемость, которым является процедура его получения.

      0
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      Рейтинг: +1068

      Таврида 19 часов назад

      " Когда полиция задерживала фанатов, то изымала у них ножи, кастеты и мачете." Как, млять, если даже воду на входе на стадион менты нюхают на предмет водки???

      1
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 21 час назад

      К чему этот пздеж ? Бомбардир, хотите, как в Италии, давайте все , как в Италии - стадионы, дороги, машины, зарплаты итд. Да, и не забудьте итальянский климат нам передать)

      7
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      ...
      Рейтинг: +476

      FCLM_FCRM > NewLife 18 часов назад

      Да какой в пень климат?! Футбол нам, как в Италии, завезите)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +7018

      mamba9090909 > NewLife 17 часов назад

      ))))Ты в Италии то был?)) У нас и стадионы есть получше итальянских, и машины, по нашим улицам ездят, пошикарней итальянских и тд.

      1
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      Рейтинг: +1713

      Benifacto > NewLife 15 часов назад

      во во уже достало а вот у них! а вот сделайте кк у них тогда и поговорим! а то бабосы украли! и тока кивают на Ерему....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17952

      NewLife > mamba9090909 15 часов назад

      Был много раз, по работе и на отдыхе, объездил и западное лигурийское и адриатическое побережья, а также отдыхал в Сицилии (считаю, там самое лучшее в мире белое вино) и на Сардинии. Так что давай без предъяв)

      3
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > mamba9090909 14 часов назад

      Ты еще скажи - чьи это машины ?... А еще у нас и дворцы есть покруче итальянских )))

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > NewLife 14 часов назад

      В Сицилии говорят мафия ) А геи отдыхать не мешали ???)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17952

      NewLife > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Приятные веселые люди. Ни геев ни мафию не встречал - это все только в худ фильмах и по телеку.

      1
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      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > NewLife 4 часа назад

      Ты хочешь сказать что наши пропагандисты врут ??? ))) Ты подтверждаешь мои сомнения ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3539

      acor94 > mamba9090909 4 часа назад

      ты чего??? они там все на феррари и ларбонджини катаются, старики на фиатах, не надо нам тут сказки рассказывать!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7018

      mamba9090909 > Persona_non_Grata 17 минут назад

      Чьи машины? Да людей машины. Насчёт дворцов и замков, это только придурки, типа Галкина, строят. А у нас, к примеру, прекрасный коттеджный посёлок, очень красивый. И живут там обычные люди, у которых голова есть и руки не из задницы растут. И машины у них не хлам. Дискавери, паджеры, соренто, БМВ.................... И не ждут они, когда им кто то, что то даст, а сами свою судьбу делают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > mamba9090909 9 минут назад

      Короче - живем не хуже других ?))) Вот и славненько !!! ...

      0
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      Рейтинг: +12596

      Вомбат 21 час назад

      В таких странах, как Италия и Англия фанаты были очень агрессивные. Не чета нашим. Смертей было много. В Турции до сих пор такие же. Поэтому там до сих пор действует фан-айди. В России фан-айди ввели не из-за смертельных случаев во время массовых драк, котрых на наших стадионах никогда не было, а чтобы не пустить фанатов на трибуны. Наш фан-айди выдается соответствующими службами. Они не то, что не обязаны объяснять причины отказа, они даже не имеют права их объяснять. Члены фанатских группировок типа Фратрии или Ландскроны не имеют никаких шансов получить этот документ. Значит, на стадион ни не попадут. Ну а то, что туда не пойдет и большинство кузьмичей - это побочный эффект данного закона.

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      Рейтинг: +1713

      Benifacto 22 часа назад

      ну прям у нас жи точно такая же жесть была до введения фан уйди!

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      Рейтинг: +3941

      fakeid 22 часа назад

      и в турции.

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      Рейтинг: +793

      rac531 22 часа назад

      НЕДОСКАЗАННАЯ ЛОЖЬ)
      В Италии не нужны документы для покупки билетов, но для прохода на стадион понадобится паспорт.

      4
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      ...
      Рейтинг: +12596

      Вомбат > rac531 21 час назад

      Ну и что? Паспорт много где спрашивают. Даже если просто по улице идешь ночью, едет полиция, остановится и спросит. При чем тут фан-айди?

      1
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