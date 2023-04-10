Григорян: «Тренеры – еще те скоты, включая меня»

Бывший главный тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян считает, что большинство его коллег не обладают положительными человеческими качествами.

«Топовый тренер и безупречный человек – это редкость большая. У нас такие только Сергей Семак и Владимир Федотов, которые обладают великолепными человеческими качествами. Это редкость для тренеров.

Тренеры – еще те скоты. Я в том числе», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».