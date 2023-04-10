Григорян: «Тренеры – еще те скоты, включая меня»

Бывший главный тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян считает, что большинство его коллег не обладают положительными человеческими качествами.
«Топовый тренер и безупречный человек – это редкость большая. У нас такие только Сергей Семак и Владимир Федотов, которые обладают великолепными человеческими качествами. Это редкость для тренеров.
Тренеры – еще те скоты. Я в том числе», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 56-летний тренер без работы с прошлого года, когда покинул ЖФК ЦСКА.
- Он выигрывал Первую лигу с «Тамбовом», чемпионат Армении с «Алашкертом».
- С пермской «Звездой» Григорян в 2009 году дошел до финала женской Лиги чемпионов.
Источник: «Бомбардир»