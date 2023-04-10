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    Григорян: «Тренеры – еще те скоты, включая меня»

    Бывший главный тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян считает, что большинство его коллег не обладают положительными человеческими качествами.

    «Топовый тренер и безупречный человек – это редкость большая. У нас такие только Сергей Семак и Владимир Федотов, которые обладают великолепными человеческими качествами. Это редкость для тренеров.

    Тренеры – еще те скоты. Я в том числе», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • 56-летний тренер без работы с прошлого года, когда покинул ЖФК ЦСКА.
    • Он выигрывал Первую лигу с «Тамбовом», чемпионат Армении с «Алашкертом».
    • С пермской «Звездой» Григорян в 2009 году дошел до финала женской Лиги чемпионов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.04.2023 15:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1052

      Спартач80 17 часов назад

      Семак и Федотов-исключение?...Одни из самых гнилых людей,не раз это доказывали...

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