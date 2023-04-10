Губерниев прокомментировал отказ Дзюбы от рукопожатия с Семаком

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Думаю, Дзюба эпатирует и вступает на дорогу шоу-бизнеса. Но в футбол у него пока получается играть лучше, судя по его попыткам публично изъясняться. Я бы посоветовал ему оставаться спортсменом, причeм спортсменом вежливым.

Но здесь важно другое. Важна реакция руководства «Локомотива» и Юрия Нагорных, в частности. Я считаю, что это абсолютно правильное ведение футбольных дел. И «Локомотив» с таким начальством на следующий год сто процентов вырвется в лидеры. И будет конкурировать и с «Зенитом», и со «Спартаком», — сказал Губерниев.