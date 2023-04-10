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    Губерниев прокомментировал отказ Дзюбы от рукопожатия с Семаком

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
    • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
    • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

    «Думаю, Дзюба эпатирует и вступает на дорогу шоу-бизнеса. Но в футбол у него пока получается играть лучше, судя по его попыткам публично изъясняться. Я бы посоветовал ему оставаться спортсменом, причeм спортсменом вежливым.

    Но здесь важно другое. Важна реакция руководства «Локомотива» и Юрия Нагорных, в частности. Я считаю, что это абсолютно правильное ведение футбольных дел. И «Локомотив» с таким начальством на следующий год сто процентов вырвется в лидеры. И будет конкурировать и с «Зенитом», и со «Спартаком», — сказал Губерниев.

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    Источник: Metaratings

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    10.04.2023 14:31
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4839

      Питерский князь 16 часов назад

      Может ему надо отсидеть. Прислушался бы к Кокорину.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19457

      Cleaner 16 часов назад

      Истеричный губошлеп Дзюбу прокомментировал? Ржу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5443

      ААМ 17 часов назад

      Были сказки Алёнушки, а теперь Губернииева

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      Argon 17 часов назад

      После известного случая с ним за руку здороваться перестали. Он отвык и не ожидал.

      3
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