Дзюба не пожал руку Семаку, Мостовой попал в больницу, игрок «Реала» избил соперника после матча и другие новости

Вальверде напал на игрока «Вильярреала» после матча: пострадавший может обратиться в полицию

Ведущая «Матч ТВ» поделилась нормативами по количеству занятий сексом в год

Игрока «Арсенала» будут судить за нападение его собаки на клубного массажиста

Александр Мостовой попал в больницу

Генич прокомментировал матч ЦСКА – «Химки» в форме «Спартака»: это условие спора с Чаловым

Бывший президент «Локомотива» Филатов перенес инсульт

АПЛ. «Арсенал» упустил победу над «Ливерпулем» на 87-й минуте (2:2)

Зинченко заплакал после издевательского финта от Трента

РПЛ. «Зенит» победил «Локомотив» (2:1) и лидирует с 10-очковым отрывом. Дзюба отказался от рукопожатия с Семаком