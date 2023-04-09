Локомотив проиграл. потому что на поле у него было слишком много трупов: к трупу зюбы во втором тайме добавили труп Жамалетдинова и труп Миранчука.
«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в гостевом матче 22-го тура РПЛ – 2:1.
На мяч Максима Глушенкова петербуржцы ответили забитыми голами Вендела и Матео Кассьерры.
«Зенит» набрал 54 очка и уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в виде «Ростова» на 10 очков.
Россия. РПЛ. 22-й тур
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Глушенков, 26; 1:1 – Вендел, 40; 1:2 – Кассьера, 77.