«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в гостевом матче 22-го тура РПЛ – 2:1.

На мяч Максима Глушенкова петербуржцы ответили забитыми голами Вендела и Матео Кассьерры.

«Зенит» набрал 54 очка и уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в виде «Ростова» на 10 очков.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Глушенков, 26; 1:1 – Вендел, 40; 1:2 – Кассьера, 77.

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