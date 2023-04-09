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    ⚡ РПЛ. «Зенит» победил «Локомотив» (2:1) и лидирует с 10-очковым отрывом

    «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в гостевом матче 22-го тура РПЛ – 2:1.

    На мяч Максима Глушенкова петербуржцы ответили забитыми голами Вендела и Матео Кассьерры.

    «Зенит» набрал 54 очка и уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в виде «Ростова» на 10 очков.

    Россия. РПЛ. 22-й тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Глушенков, 26; 1:1 – Вендел, 40; 1:2 – Кассьера, 77.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +17976

      NewLife 1 секунду назад

      Локомотив проиграл. потому что на поле у него было слишком много трупов: к трупу зюбы во втором тайме добавили труп Жамалетдинова и труп Миранчука.

      0
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      Рейтинг: +395

      Литейный 4 (returned) 36 секунд назад

      Питерский удав и очередной московский кролик. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19419

      Cleaner 41 секунду назад

      Ожидаемый результат, хотя Локо и упирался.

      0
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      Рейтинг: +14238

      Алексей З 1 минуту назад

      Классная игра.
      Обе команды хороши, но латинос делают разницу.
      Сегодня они были молодцом.

      1
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      Рейтинг: +5417

      ААМ 2 минуты назад

      Вы правы.

      0
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      Рейтинг: +1675

      Кронштадт65 2 минуты назад

      притормозили паровозик, даже зюба не помог всех с победой ЗЕНИТ Чемпион!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +4087

      Kollljan 4 минуты назад

      Локомотив был сегодня очень хорош! Но, Зенит сильнее. Обе команды молодцы!!!

      6
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      Рейтинг: +4013

      fakeid 4 минуты назад

      интересно, заремба в одном бачке с промквасом сидит, захлопнув крышку? почему она не вылезает и не даёт объяснение, с её точки зрения, как же честно вчера играл спартаг, поработав с судьями?

      4
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      Рейтинг: +541

      Ill Ich 4 минуты назад

      "Зенит" имел игровое преимущество и выиграл заслуженно, но явно ощутил всю мощь раскочегарившегося по весне "Локомотива". Тем слаще победа!

      4
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      Рейтинг: +5274

      PAREVG. 5 минут назад

      Желаю всем мартыхаям бом.же.клуба переломать ноги.

      1
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      Рейтинг: +11323

      knikos > PAREVG. 3 минуты назад

      Желаю , чтобы карма вернулась к твоим пожеланиям , лично тебе .

      3
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      Рейтинг: +1675

      Кронштадт65 > PAREVG. 1 минуту назад

      язык себе лучше оторви.

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