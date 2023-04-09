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    Игрока «Арсенала» будут судить за нападение его собаки на клубного массажиста

    Форварду «Арсенала» Рейссу Нелсону предстоит судебное заседание из-за его собаки. Она напала на массажиста клуба Саида Мотали в 2020 году, когда тот пришел домой к футболисту.

    Следствие считает, что животное было «опасно неуправляемым» и Нелсон нарушил закон об опасных собаках от 1991 года.

    Суд состоится 4 сентября.

    Ранее Нелсон выкладывал кадры собаки. Предположительная порода – французский бульдог.

    • 23-летний Нелсон стоит 7 миллионов евро.
    • Он воспитанник «Арсенала».
    • В сезоне АПЛ у Нелсона 4 матча, 3 гола, 2 ассиста.

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    Источник: The Sun

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