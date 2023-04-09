Игрока «Арсенала» будут судить за нападение его собаки на клубного массажиста

Форварду «Арсенала» Рейссу Нелсону предстоит судебное заседание из-за его собаки. Она напала на массажиста клуба Саида Мотали в 2020 году, когда тот пришел домой к футболисту.

Следствие считает, что животное было «опасно неуправляемым» и Нелсон нарушил закон об опасных собаках от 1991 года.

Суд состоится 4 сентября.

Ранее Нелсон выкладывал кадры собаки. Предположительная порода – французский бульдог.