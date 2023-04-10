Президент РПЛ считает, что «Локо» незаслуженно проиграл «Зениту»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился наблюдениями от матча между «Локомотивом» и «Зенитом».

Петербургская команда победила со счетом 2:1 и лидирует в чемпионате с отрывом в 10 очков.

– Отличный матч, мне все понравилось! Приятно, что обе команды играли на победу. Было видно, что «Локомотив» хотел победить. Объективно, «Зенит» сильнее. Хотя, думаю, «Локомотив» заслужил как минимум ничью. Приятно, что одиннадцатая команда из таблицы дает первой такой бой, приятно, что россияне играют у «Локомотива».

– В чемпионате все решено?

– Нет, конечно. Еще играть и играть. И «Зенит» может оступиться. Есть команды, которые могут навязать борьбу. Будем верить, что борьба продолжится. Хотя, повторюсь, «Зенит» сегодня был сильнее. Мастеровитая команда. Отметил бы Вендела, он забил хороший гол и реабилитировался.