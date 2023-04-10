В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, когда клуб примет решение о продлении контракта с Артемом Дзюбой.

«Контракт Дзюбы? Я уже говорил, что мы вернемся к обсуждению в конце сезона. Мы договорились с Артемом об этом.

«Локомотив» – боевая единица, в которой Дзюбе нравится находиться. А нам нравится, как играет Артем. Со Смольниковым аналогичная ситуация», – сказал Нагорных.