В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, когда клуб примет решение о продлении контракта с Артемом Дзюбой.
«Контракт Дзюбы? Я уже говорил, что мы вернемся к обсуждению в конце сезона. Мы договорились с Артемом об этом.
«Локомотив» – боевая единица, в которой Дзюбе нравится находиться. А нам нравится, как играет Артем. Со Смольниковым аналогичная ситуация», – сказал Нагорных.
- Дзюба перешел в «Локо» в феврале этого года.
- Он забил 6 голов 5 матчах РПЛ.
- Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.
Источник: «Чемпионат»