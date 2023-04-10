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    В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, когда клуб примет решение о продлении контракта с Артемом Дзюбой.

    «Контракт Дзюбы? Я уже говорил, что мы вернемся к обсуждению в конце сезона. Мы договорились с Артемом об этом.

    «Локомотив» – боевая единица, в которой Дзюбе нравится находиться. А нам нравится, как играет Артем. Со Смольниковым аналогичная ситуация», – сказал Нагорных.

    • Дзюба перешел в «Локо» в феврале этого года.
    • Он забил 6 голов 5 матчах РПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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