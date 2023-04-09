Главный тренер «Локо» рассказал, как Дзюба будет играть против «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

– Наша задача – двигаться поступательно, соответственно, сегодня также задача побеждать.

– Дзюба против «Зенита»…

– Думаю, у каждого человека есть эмоциональный фактор, его нельзя не учитывать. Но Артем – опытный игрок, он знает куда и как правильно направить свои эмоции. Необходимо четко подчеркнуть, что личности определяют, но нам надо ответственно и дисциплинированно сыграть командно, особенно в обороне.