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    Главный тренер «Локо» рассказал, как Дзюба будет играть против «Зенита»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

    – Наша задача – двигаться поступательно, соответственно, сегодня также задача побеждать.

    – Дзюба против «Зенита»…

    – Думаю, у каждого человека есть эмоциональный фактор, его нельзя не учитывать. Но Артем – опытный игрок, он знает куда и как правильно направить свои эмоции. Необходимо четко подчеркнуть, что личности определяют, но нам надо ответственно и дисциплинированно сыграть командно, особенно в обороне.

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    Источник: Sport24

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