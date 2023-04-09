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    В «Крыльях» после победы над «Сочи» рассказали, кто предложил команде сходить в церковь

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко после матча 22-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1) прокомментировал поход команды в церковь несколько дней назад.

    «Решение о походе в церковь? После одной из игр Дмитрий Игоревич Азаров, губернатор Самарской области, посоветовал сходить в храм. Тем более что ранее мы посещали церковь с Димой Цыпченко. Прислушались, сходили всей командой. Победили «Сочи», слава богу», – сказал Корниленко.

    • Самарцы победили в РПЛ впервые с осени.
    • Команда идет в таблице 12-й.
    • «Крылья Советов» продолжают борьбу за Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24584

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Хороший совет, и главное вовремя.

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      Рейтинг: +260

      dauzhhhhh 55 минут назад

      губернатор Самарской области, посоветовал====
      Гы гы Считай приказал )))

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