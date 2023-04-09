В «Крыльях» после победы над «Сочи» рассказали, кто предложил команде сходить в церковь

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко после матча 22-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1) прокомментировал поход команды в церковь несколько дней назад.
«Решение о походе в церковь? После одной из игр Дмитрий Игоревич Азаров, губернатор Самарской области, посоветовал сходить в храм. Тем более что ранее мы посещали церковь с Димой Цыпченко. Прислушались, сходили всей командой. Победили «Сочи», слава богу», – сказал Корниленко.
- Самарцы победили в РПЛ впервые с осени.
- Команда идет в таблице 12-й.
- «Крылья Советов» продолжают борьбу за Кубок России.
Источник: «Чемпионат»