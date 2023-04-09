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  • Аршавин считает, что Соболева надо было удалить в матче с «Динамо»

Аршавин считает, что Соболева надо было удалить в матче с «Динамо»

9 апреля 2023, 14:23
8

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин после матча 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3) намекнул, что судье стоило удалить нападающего хозяев Александра Соболева.

«Мне кажется, Соболева можно немножко пожурить за то, что он психовал, когда Саба Сазонов лежал на газоне. Соболев уже получил желтую карточку и в принципе, если бы судья его удалил за это, было бы не придраться. По правилам судья мог это сделать.

Но все равно сегодня Соболев молодец», – сказал Аршавин.

  • Это был 100-й матч Соболева за «Спартак».
  • Соболев оформил дубль и забил в свои ворота.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Аршавин Андрей Соболев Александр
Комментарии (8)
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BRAZILES
1681040621
деревянный футболист мячь как от стенки отскакивает думает долгодриблинга нет ---вообще
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ААМ
1681044945
Соболев игрок неплохой, но хам и грубиян ещё тот. Не зря в топе нарушителей.
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NewLife
1681046132
Сазонов -агрессивный бегемот, которого надо удалять уже в первом тайме в каждой игре.
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Мортус
1681054773
Всё-таки футбол мужская игра. А девичьи эмоции и гормоны нужно оставлять дома. У мальчишки постоянная женская истерика. Кидаецо на всё и всех вокруг. Включая судью. Красная однозначно только за то, чтобы в себя пришёл. Это не наказание а лечение.
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neim
1681056442
Да судя по тому, как дельфин кричал на арбитра, его можно было три раза удалить. Жаль, что не слышно было, что он говорил. Но ведь судья-то это слышал и не думаю что там были слова благодарности. Струхнул свистун, смалодушничал !
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FCSpartakM
1681056633
Там скорее вторую желтую давать надо было за симуляцию
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VVM1964
1681060095
Сазонов Саба спровоцировал своей СИМУЛЯЦИЕЙ Соболева - там и желтую то не за что было давать, но конечно Соболеву надо вести себя поспокойнее - мог нарваться и на другого судью, менее рассудительного...
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Legion-o
1681070357
Соболев гавнюк редкостный, видно невооруженным взглядом!
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