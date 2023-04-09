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    Аршавин считает, что Соболева надо было удалить в матче с «Динамо»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин после матча 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3) намекнул, что судье стоило удалить нападающего хозяев Александра Соболева.

    «Мне кажется, Соболева можно немножко пожурить за то, что он психовал, когда Саба Сазонов лежал на газоне. Соболев уже получил желтую карточку и в принципе, если бы судья его удалил за это, было бы не придраться. По правилам судья мог это сделать.

    Но все равно сегодня Соболев молодец», – сказал Аршавин.

    • Это был 100-й матч Соболева за «Спартак».
    • Соболев оформил дубль и забил в свои ворота.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +796

      rac531 9 минут назад

      Удалить и пожизненно дисквалифицировать!

      0
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      Рейтинг: +295

      Мортус 27 минут назад

      Всё-таки футбол мужская игра. А девичьи эмоции и гормоны нужно оставлять дома. У мальчишки постоянная женская истерика. Кидаецо на всё и всех вокруг. Включая судью. Красная однозначно только за то, чтобы в себя пришёл. Это не наказание а лечение.

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      Рейтинг: +796

      rac531 32 минуты назад

      Сазонов - ГРУЗИН)
      И этим все сказано)

      0
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      Рейтинг: +17976

      NewLife 2 часа назад

      Сазонов -агрессивный бегемот, которого надо удалять уже в первом тайме в каждой игре.

      1
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      Рейтинг: +5410

      ААМ 3 часа назад

      Соболев игрок неплохой, но хам и грубиян ещё тот. Не зря в топе нарушителей.

      2
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      Рейтинг: +1566

      Suvorov51 3 часа назад

      Вот тут Андрюша у каждого свое видение момента, не болела ни одной из команд, но Сазонов Саба тоже хороший правокатор, и его надо было до этого момента удалять, там много разных моментов если уж относиться по справедливости, но судьи у нас самзнаешь чьи, так что вам и карты в руки

      0
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      Рейтинг: +362

      BRAZILES 4 часа назад

      деревянный футболист мячь как от стенки отскакивает думает долгодриблинга нет ---вообще

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      Рейтинг: +394

      Литейный 4 (returned) 4 часа назад

      Андрюша, ну ты же видел как хряков тащили судьи за пятак! Гыгыгы

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