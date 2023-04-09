Аршавин считает, что Соболева надо было удалить в матче с «Динамо»

Удалить и пожизненно дисквалифицировать!
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин после матча 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3) намекнул, что судье стоило удалить нападающего хозяев Александра Соболева.
«Мне кажется, Соболева можно немножко пожурить за то, что он психовал, когда Саба Сазонов лежал на газоне. Соболев уже получил желтую карточку и в принципе, если бы судья его удалил за это, было бы не придраться. По правилам судья мог это сделать.
Но все равно сегодня Соболев молодец», – сказал Аршавин.
- Это был 100-й матч Соболева за «Спартак».
- Соболев оформил дубль и забил в свои ворота.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.