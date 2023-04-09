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    Рейна: «В России чувствую себя прекрасно, как и в США»

    Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна рассказал, как ему живется в России.

    «Мне безумно нравится Москва, это большой, прекрасный город, хоть и сильно отличается от городов США. Мне нравится русская культура, люди. Я хочу как можно больше времени провести в России. Русские люди очень приветливые.

    Конечно, уровень жизни в России отличается от США, ведь все страны разные. Главные различия — многие русские не знают английского языка, но все равно очень приветливые. В России я чувствую себя прекрасно, прямо как в США», – сказал Рейна.

    • 29-летний перуанец перешел в «Торпедо» зимой.
    • Он стоит 600 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Рейны 5 матчей, гол.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +369

      Мася_1989 2 часа назад

      Ну многие американцы не знают русский... Вот так отличие.

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