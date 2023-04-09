Рейна: «В России чувствую себя прекрасно, как и в США»

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна рассказал, как ему живется в России.

«Мне безумно нравится Москва, это большой, прекрасный город, хоть и сильно отличается от городов США. Мне нравится русская культура, люди. Я хочу как можно больше времени провести в России. Русские люди очень приветливые.

Конечно, уровень жизни в России отличается от США, ведь все страны разные. Главные различия — многие русские не знают английского языка, но все равно очень приветливые. В России я чувствую себя прекрасно, прямо как в США», – сказал Рейна.