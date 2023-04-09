Топ-15 зимних трансферов в истории АПЛ по немедленной пользе: Аршавин, Видич – в списке

Издание Goal составило рейтинг лучших зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию на результат команды. Топ-10 выглядит так.
1. Паписс Демба Сиссе – в «Ньюкасл» из «Фрайбурга» в 2012 году.
2. Лассана Диарра – в «Портсмут» из «Арсенала» в 2008.
3. Бруну Фернандеш – в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в 2020.
4. Джесси Лингард – в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» в 2021.
5. Вирджил ван Дейк – в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018.
6. Луис Суарес – в «Ливерпуль» из «Аякса» в 2011.
7. Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Арсенал» из «Боруссии» в 2018.
8. Филиппе Коутиньо – в «Ливерпуль» из «Интера» в 2013.
9. Неманья Видич – в «Манчестер Юнайтед» из «Спартака» в 2006.
10. Джермейн Дефо – в «Портсмут» из «Тоттенхэма» в 2008.
11. Мартин Эдегор – в «Арсенал» из «Реала» в 2021.
12. Кристиан Эриксен – в «Брентфорд» в 2022.
13. Бруно Гимараеш – в «Ньюкасл» из «Лиона» в 2022.
14. Андрей Аршавин – в «Арсенал» из «Зенита» в 2009.
15. Паоло Ди Канио – в «Вест Хэм» из «Шеффилд Уэнсдей» в 1999.
Фото: ZUMAPRESS.com, www.imago-images.de/Global Look Press