Топ-15 зимних трансферов в истории АПЛ по немедленной пользе: Аршавин, Видич – в списке

Издание Goal составило рейтинг лучших зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию на результат команды. Топ-10 выглядит так.

1. Паписс Демба Сиссе – в «Ньюкасл» из «Фрайбурга» в 2012 году.

2. Лассана Диарра – в «Портсмут» из «Арсенала» в 2008.

3. Бруну Фернандеш – в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в 2020.

4. Джесси Лингард – в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» в 2021.

5. Вирджил ван Дейк – в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018.

6. Луис Суарес – в «Ливерпуль» из «Аякса» в 2011.

7. Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Арсенал» из «Боруссии» в 2018.

8. Филиппе Коутиньо – в «Ливерпуль» из «Интера» в 2013.

9. Неманья Видич – в «Манчестер Юнайтед» из «Спартака» в 2006.

10. Джермейн Дефо – в «Портсмут» из «Тоттенхэма» в 2008.

11. Мартин Эдегор – в «Арсенал» из «Реала» в 2021.

12. Кристиан Эриксен – в «Брентфорд» в 2022.

13. Бруно Гимараеш – в «Ньюкасл» из «Лиона» в 2022.

14. Андрей Аршавин – в «Арсенал» из «Зенита» в 2009.

15. Паоло Ди Канио – в «Вест Хэм» из «Шеффилд Уэнсдей» в 1999.

Фото: ZUMAPRESS.com, www.imago-images.de/Global Look Press