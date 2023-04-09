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    Аршавин: «Зобнин думал не о том, как забить, а как правдоподобнее упасть, чтобы поставили пенальти»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

    «Мне нечего сказать, такие пенальти нельзя ставить. Это не пенальти. Чем руководствовался Сергей Иванов?.. Еще он так уверенно это поставил. Еще VAR его пригласил, значит VAR был не уверен в правильности решения. Он все равно на мужика ставит его. Если бы «Спартак» забил третий гол с игры или с того же пенальти, но нормального, все было бы хорошо. Просто судья влез туда, куда не надо. Еще могу вдогонку сказать, что если ставить такие пенальти, то каждый угловой можно уверенно ставить на точку.

    Хорошо, там касание Эли Дасы по животу, не знаю, наверное, беременных за живот жестче хватают их мужья. То есть это не провоцировало на то, как упал Роман Зобнин. Я надеюсь, это признают ошибкой. А все это идет от того, что в «Ростове» ставят на Николае Комличенко тринадцать-четырнадцать пенальти. Там обнимашки, целовашки. Наоборот, надо уходить от этого.

    Зобнин почему падает? Потому что мяч, во-первых, на Северном полюсе, начнем с этого. Плюс он упал, дал возможность на пенальти. То есть он думает не о том, как забить, выиграть, подставить голову, а о том, как красиво упасть поправдоподобнее, чтобы поставили пенальти. Это не футбол», – сказал Аршавин.

    • Пенальти реализовал Александр Соболев.
    • У него в матче дубль.
    • Также он забил в свои ворота.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2347

      CSKA471 5 минут назад

      Все правильно сказал, Иванова на детектор

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      Рейтинг: +14216

      Алексей З 17 минут назад

      Андрюха респект !!!
      Конечно "левый" пенальти , но главное и о Коле Комличенко не забыл , вот откуда " ноги растут" на такие пенальти.
      Все видят его "исполнения", почему Зобе не попробовать ?
      Надо с такими пенальти заканчивать.

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      Рейтинг: +896

      talgatnurzhanov2006 19 минут назад

      Даже не читал его бред. Заткнулся бы и точно такое сказал бы про Зиньку. Духу не хватило бы.....

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      Рейтинг: +2347

      CSKA471 > talgatnurzhanov2006 4 минуты назад

      Дак какого залез тогда сюда???к..н

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