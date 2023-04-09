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  • Аршавин: «Зобнин думал не о том, как забить, а как правдоподобнее упасть, чтобы поставили пенальти»

Аршавин: «Зобнин думал не о том, как забить, а как правдоподобнее упасть, чтобы поставили пенальти»

9 апреля 2023, 09:28
16

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

«Мне нечего сказать, такие пенальти нельзя ставить. Это не пенальти. Чем руководствовался Сергей Иванов?.. Еще он так уверенно это поставил. Еще VAR его пригласил, значит VAR был не уверен в правильности решения. Он все равно на мужика ставит его. Если бы «Спартак» забил третий гол с игры или с того же пенальти, но нормального, все было бы хорошо. Просто судья влез туда, куда не надо. Еще могу вдогонку сказать, что если ставить такие пенальти, то каждый угловой можно уверенно ставить на точку.

Хорошо, там касание Эли Дасы по животу, не знаю, наверное, беременных за живот жестче хватают их мужья. То есть это не провоцировало на то, как упал Роман Зобнин. Я надеюсь, это признают ошибкой. А все это идет от того, что в «Ростове» ставят на Николае Комличенко тринадцать-четырнадцать пенальти. Там обнимашки, целовашки. Наоборот, надо уходить от этого.

Зобнин почему падает? Потому что мяч, во-первых, на Северном полюсе, начнем с этого. Плюс он упал, дал возможность на пенальти. То есть он думает не о том, как забить, выиграть, подставить голову, а о том, как красиво упасть поправдоподобнее, чтобы поставили пенальти. Это не футбол», – сказал Аршавин.

  • Пенальти реализовал Александр Соболев.
  • У него в матче дубль.
  • Также он забил в свои ворота.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Аршавин Андрей Зобнин Роман
Комментарии (16)
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talgatnurzhanov2006
1681021975
Даже не читал его бред. Заткнулся бы и точно такое сказал бы про Зиньку. Духу не хватило бы.....
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CSKA471
1681022824
Все правильно сказал, Иванова на детектор
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NewLife
1681023501
Не хочу никого осуждать или оправдывать - единственное, что скажу: судить все команды надо одинаково, у нас с этим проблемы из-за преступного админ ресурса.
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paracetamol
1681025322
Футбол наш превращается в лохотрон. Скоро будут ходить туда как в цирк. Отправить обе команды в пердив, пусть поучатся у Акрона как играть в обороне!
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ScarlettOgusania
1681025498
вместо того, чтобы срач на срач-тв разводить про "левый" пеналь на Зобнине, Аршавин мог бы так же "правдиво" высказаться и о рукаку во время его игры у бом.жей, тот падал от ветра с виража, тогда орали: раз поставили пеналь, значит он был; "правдивый" ты наш)
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neveldomha
1681026075
А что в Европе судят лучше. Во вчерашнем матче засчитали гол Милинковича, хотя он реально толкнул защитника. Вообщем каждое хреновое судейство надо благодарно принимать.))).
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Garrincha58
1681026372
да пофиг играли два го...на и разошлись миром
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Бриг
1681032782
Что тут обсуждать? Позорный уровень футбола. Как в нищем пионерлаге.
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Январь 59
1681036501
Не можешь коряво забить(как в ворота Спартака) нужно красиво упасть. Коснулись ладошкой лица- падай и начинай корчится в истерике, с понтом тебе глаза вырвали, коснулись локтем , падай в конвульсиях как будто тебе шею сломали. Вот весь наш красивый футбол. Балет на газоне. Ребята из регби и хоккея просто до слёз смеются. Женский футбол и то более жёсткий. Мужики вам не стыдно. Вы скоро и девчат не сможете переиграть.
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JTherry
1681041535
вроде, играл Спартак с динамой, а экспертами повылазили с помойной Фонтанки Аршавин с Булановым...)
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