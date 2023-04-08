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    Уилкшир заявил о готовности возглавить «Динамо»

    Бывший защитник «Динамо» и «Ахмата» Люк Уилкшир не против стать главным тренером москвичей.

    «Я готов, очень жду возвращения в «Динамо». В качестве главного тренера? Конечно! Последние пять лет я был тренером, в частности недавно стал ассистентом в сборной Австралии. В моем сердце две команды. Это «Динамо» и сборная Австралии. Они моя любовь, мое сердце и моя душа», – сказал австралиец.

    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
    • На этой неделе команда вылетела из Кубка России от «Акрона».
    • С лета «Динамо» тренирует Славиша Йоканович.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2023 17:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12615

      Вомбат 12 часов назад

      Думаю, Кобелев дешевле обойдется. С тем же результатом.

      0
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      Рейтинг: +5498

      neim 13 часов назад

      Ты бы для начала стал хотя бы главным тренером Австралии, потом может на тебя и в Динамо посмотрели. А так очередной "ассистент", которых и в России пруд пруди.

      2
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