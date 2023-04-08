Уилкшир заявил о готовности возглавить «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и «Ахмата» Люк Уилкшир не против стать главным тренером москвичей.
«Я готов, очень жду возвращения в «Динамо». В качестве главного тренера? Конечно! Последние пять лет я был тренером, в частности недавно стал ассистентом в сборной Австралии. В моем сердце две команды. Это «Динамо» и сборная Австралии. Они моя любовь, мое сердце и моя душа», – сказал австралиец.
- «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
- На этой неделе команда вылетела из Кубка России от «Акрона».
- С лета «Динамо» тренирует Славиша Йоканович.
Источник: «Спорт-Экспресс»