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    Тренер «Торино» озвучил свою позицию по будущему арендованных Влашича и Миранчука

    Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал будущее в клубе Николы Влашича и Алексея Миранчука.

    Сообщалось, что туринцы не будут выкупать арендованных полузащитников из-за их высокой стоимости.

    «Я предпочитаю иметь как можно больше игроков, с которыми уже работал.

    Когда вы работаете с футболистами в течение года, они часто прогрессируют в следующем сезоне.

    Чем больше игроков мы сохраним, тем лучше», – сказал Юрич.

    • Сумма выкупа Миранчука – 13 миллионов евро, Влашича – 15 миллионов.
    • Права на россиянина принадлежат «Аталанте», на хорвата – «Вест Хэму».

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    Источник: Football Italia

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