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  • Тренер «Торино» озвучил свою позицию по будущему арендованных Влашича и Миранчука

Тренер «Торино» озвучил свою позицию по будущему арендованных Влашича и Миранчука

8 апреля 2023, 11:13

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал будущее в клубе Николы Влашича и Алексея Миранчука.

Сообщалось, что туринцы не будут выкупать арендованных полузащитников из-за их высокой стоимости.

«Я предпочитаю иметь как можно больше игроков, с которыми уже работал.

Когда вы работаете с футболистами в течение года, они часто прогрессируют в следующем сезоне.

Чем больше игроков мы сохраним, тем лучше», – сказал Юрич.

  • Сумма выкупа Миранчука – 13 миллионов евро, Влашича – 15 миллионов.
  • Права на россиянина принадлежат «Аталанте», на хорвата – «Вест Хэму».

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Торино Миранчук Алексей Влашич Никола Юрич Иван
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