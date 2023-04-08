Тренер «Торино» озвучил свою позицию по будущему арендованных Влашича и Миранчука

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал будущее в клубе Николы Влашича и Алексея Миранчука.
Сообщалось, что туринцы не будут выкупать арендованных полузащитников из-за их высокой стоимости.
«Я предпочитаю иметь как можно больше игроков, с которыми уже работал.
Когда вы работаете с футболистами в течение года, они часто прогрессируют в следующем сезоне.
Чем больше игроков мы сохраним, тем лучше», – сказал Юрич.
- Сумма выкупа Миранчука – 13 миллионов евро, Влашича – 15 миллионов.
- Права на россиянина принадлежат «Аталанте», на хорвата – «Вест Хэму».
Источник: Football Italia