Кержаков рассказал об отказе «Зенита» назначить его тренером молодежной команды

Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну вспомнил о своих попытках трудоустроиться в «Зените» после завершения карьеры.
– Ты серьезно воспринимал работу на должности координатора юношеских команд?
– Нет. Потому что я не понимал свой функционал. Более того, я пришел к Сергею Александровичу Фурсенко и сказал о том, что я больше не хочу работать, потому что я не понимаю, что я здесь делаю.
Мне хочется давать больше. Тогда я попросил о возможности тренировать дубль «Зенита». Мне отказали.
Я хотел работать в молодежной команде «Зенита» – меня не взяли.
Ну и все. Окей. Мне никто не предлагал сам ничего. Но я бы очень этого хотел, конечно. Но сейчас уже, думаю, смысла нет. Почему так происходит – я не знаю.
- Кержаков – воспитанник «Зенита».
- За основную команду петербуржцев он играл с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год.
- В качестве тренера Александр работал в юношеской сборной России, «Томи», «Пари НН» и кипрской «Кармиотиссе».
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна