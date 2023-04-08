Кержаков рассказал об отказе «Зенита» назначить его тренером молодежной команды

Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну вспомнил о своих попытках трудоустроиться в «Зените» после завершения карьеры.

– Ты серьезно воспринимал работу на должности координатора юношеских команд?

– Нет. Потому что я не понимал свой функционал. Более того, я пришел к Сергею Александровичу Фурсенко и сказал о том, что я больше не хочу работать, потому что я не понимаю, что я здесь делаю.

Мне хочется давать больше. Тогда я попросил о возможности тренировать дубль «Зенита». Мне отказали.

Я хотел работать в молодежной команде «Зенита» – меня не взяли.

Ну и все. Окей. Мне никто не предлагал сам ничего. Но я бы очень этого хотел, конечно. Но сейчас уже, думаю, смысла нет. Почему так происходит – я не знаю.