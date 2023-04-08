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  • Кержаков рассказал об отказе «Зенита» назначить его тренером молодежной команды

Кержаков рассказал об отказе «Зенита» назначить его тренером молодежной команды

8 апреля 2023, 09:40
3

Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну вспомнил о своих попытках трудоустроиться в «Зените» после завершения карьеры.

– Ты серьезно воспринимал работу на должности координатора юношеских команд?

– Нет. Потому что я не понимал свой функционал. Более того, я пришел к Сергею Александровичу Фурсенко и сказал о том, что я больше не хочу работать, потому что я не понимаю, что я здесь делаю.

Мне хочется давать больше. Тогда я попросил о возможности тренировать дубль «Зенита». Мне отказали.

Я хотел работать в молодежной команде «Зенита» – меня не взяли.

Ну и все. Окей. Мне никто не предлагал сам ничего. Но я бы очень этого хотел, конечно. Но сейчас уже, думаю, смысла нет. Почему так происходит – я не знаю.

  • Кержаков – воспитанник «Зенита».
  • За основную команду петербуржцев он играл с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год.
  • В качестве тренера Александр работал в юношеской сборной России, «Томи», «Пари НН» и кипрской «Кармиотиссе».

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (3)
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jek718875
1680939253
Какой не понятливый
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nik55
1680939645
они поняли что ты тупой
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alp
1680940498
теперь этому г#нд0ну вообще везде двери должны быть закрыты
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