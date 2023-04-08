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    Кержаков рассказал об отказе «Зенита» назначить его тренером молодежной команды

    Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну вспомнил о своих попытках трудоустроиться в «Зените» после завершения карьеры.

    – Ты серьезно воспринимал работу на должности координатора юношеских команд?

    – Нет. Потому что я не понимал свой функционал. Более того, я пришел к Сергею Александровичу Фурсенко и сказал о том, что я больше не хочу работать, потому что я не понимаю, что я здесь делаю.

    Мне хочется давать больше. Тогда я попросил о возможности тренировать дубль «Зенита». Мне отказали.

    Я хотел работать в молодежной команде «Зенита» – меня не взяли.

    Ну и все. Окей. Мне никто не предлагал сам ничего. Но я бы очень этого хотел, конечно. Но сейчас уже, думаю, смысла нет. Почему так происходит – я не знаю.

    • Кержаков – воспитанник «Зенита».
    • За основную команду петербуржцев он играл с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год.
    • В качестве тренера Александр работал в юношеской сборной России, «Томи», «Пари НН» и кипрской «Кармиотиссе».

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka 3 часа назад

      О , кореш "персоны" - промквас очухался, опосля пятничного вечера . Вечером , как обычно бзданёт назло всем и опять в "подполье" .

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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 4 часа назад

      Саша, помойке не нужны свои воспитанники, есть много стран в Ю. Америке, вот там воспитанники питерской помойки оплатил и вот тебе смазной приехал в питер и стал русским парнем, деньги то полно, можно купить медальки, звездочки и пачпорта, так что тебе дорога туда закрыта, а вои знания футбола им не нужны, да помойке и сборная россии не нужна им имижд чепиона покупного чемпионата ну показуха

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      Рейтинг: +11432

      alp 4 часа назад

      теперь этому г#нд0ну вообще везде двери должны быть закрыты

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      Рейтинг: +8161

      nik55 4 часа назад

      они поняли что ты тупой

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 4 часа назад

      Саня, тебе просто предлогали ходить , как бы на работу , и получать зп. Ну 15 помощников у Семака чем занимаются ?
      16-ый был бы лишним.

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      Рейтинг: +2077

      jek718875 4 часа назад

      Какой не понятливый

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