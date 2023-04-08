Карвальо раскрыл размер премиальных в ЦСКА в 2000-х годах

Даниэль Карвальо рассказал, сколько платили в ЦСКА за победы.
– Какие ты помнишь самые большие премиальные от ЦСКА за победу над «Спартаком»?
– За дерби всегда больше платили. На премиальные мы тогда жили – все дерби выигрывали.
В то время за победу в обычной игре платили 10 тысяч долларов, за дерби давали 20 тысяч.
В лучшие годы в Москве я жил только на премиальные, а всю зарплату оставлял отцу.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»