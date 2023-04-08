Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карвальо раскрыл размер премиальных в ЦСКА в 2000-х годах

    Даниэль Карвальо рассказал, сколько платили в ЦСКА за победы.

    – Какие ты помнишь самые большие премиальные от ЦСКА за победу над «Спартаком»?

    – За дерби всегда больше платили. На премиальные мы тогда жили – все дерби выигрывали.

    В то время за победу в обычной игре платили 10 тысяч долларов, за дерби давали 20 тысяч.

    В лучшие годы в Москве я жил только на премиальные, а всю зарплату оставлял отцу.

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

    Новости по теме
    «Думаю, его история в клубе завершилась»: легенда ЦСКА не верит в возвращение Марио Фернандеса 7
    Карвальо: «В России футболистам помогает долго играть водка» 7
    «Все русские напряглись»: Карвальо – о поведении Вагнера на встрече игроков ЦСКА с Путиным 1
    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 