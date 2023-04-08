Карвальо раскрыл размер премиальных в ЦСКА в 2000-х годах

Даниэль Карвальо рассказал, сколько платили в ЦСКА за победы.

– Какие ты помнишь самые большие премиальные от ЦСКА за победу над «Спартаком»?

– За дерби всегда больше платили. На премиальные мы тогда жили – все дерби выигрывали.

В то время за победу в обычной игре платили 10 тысяч долларов, за дерби давали 20 тысяч.

В лучшие годы в Москве я жил только на премиальные, а всю зарплату оставлял отцу.