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    Президент УЕФА Чеферин оценил жест Мартинеса с перчаткой у паха

    Александер Чеферин раскритиковал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

    Президент УЕФА считает его жест с перчаткой у паха «отвратительным и примитивным».

    «Это отвратительно. Так нельзя делать. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен.

    Ты можешь быть идеальным вратарем, но не самым хорошим человеком», – сказал Чеферин.

    • Аргентина выиграла чемпионат мира в декабре.
    • Мартинеса признали лучшим вратарем ЧМ-2022.
    • Он приложил индивидуальный приз к паху после финала турнира.

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    Источник: Marca

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    07.04.2023 18:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 20 часов назад

      мартинес - жЫвотное, чеферин - клоун. но, в принципе, учитывая, как арабы кинули на продажу пива на стадионах, за пару дней до старта чм - то вертел их мартинес на х*ю. при том, что всё завезённое и так и не проданное пиво по итогу досталось победителю чм.

      1
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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch 20 часов назад

      Что в этом вратаре идеального? кучу мячей пропустил на ЧМ

      1
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      Рейтинг: +1068

      Таврида > AtticusFinch 19 часов назад

      Ага, особенно Мбаппе ему насувал, будь здоров, четыре удара - четыре гола.

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      Рейтинг: +311

      cska1948 > AtticusFinch 19 часов назад

      Мартинес может далеко не идеален, но то, что он выиграл для Аргентины Кубок Мира факт неоспоримый.

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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch > cska1948 17 часов назад

      Он выиграл? там помимо него ещё в команде 30 человек было...Но по факту он напропускал докуя...

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      Рейтинг: +269

      Марк Аврелий! 20 часов назад

      СОГЛАСЕН С ЧЕФЕРИНОМ!

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