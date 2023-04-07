Президент УЕФА Чеферин оценил жест Мартинеса с перчаткой у паха

Александер Чеферин раскритиковал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.
Президент УЕФА считает его жест с перчаткой у паха «отвратительным и примитивным».
«Это отвратительно. Так нельзя делать. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен.
Ты можешь быть идеальным вратарем, но не самым хорошим человеком», – сказал Чеферин.
- Аргентина выиграла чемпионат мира в декабре.
- Мартинеса признали лучшим вратарем ЧМ-2022.
- Он приложил индивидуальный приз к паху после финала турнира.
Источник: Marca