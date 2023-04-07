Аршавин прокомментировал критику министра спорта Матыцина в адрес Карпина

Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к критике главы Минспорта России Олега Матыцина в адрес тренера сборной Валерия Карпина.

Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.

Министр остался раздражен безразличием тренера.

«Мне кажется, конфликта там нет. Я слышал, как Карпин сказал это для интервью, но чиновники просто не знали – что, где и как.

Решили высказаться, видимо, чтобы поддержать свою медийность. Никакого конфликта здесь не вижу.

Все и дальше продолжают работать на своих местах», – заявил Аршавин.