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    Аршавин прокомментировал критику министра спорта Матыцина в адрес Карпина

    Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к критике главы Минспорта России Олега Матыцина в адрес тренера сборной Валерия Карпина.

    «Мне кажется, конфликта там нет. Я слышал, как Карпин сказал это для интервью, но чиновники просто не знали – что, где и как.

    Решили высказаться, видимо, чтобы поддержать свою медийность. Никакого конфликта здесь не вижу.

    Все и дальше продолжают работать на своих местах», – заявил Аршавин.

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    Источник: Sport24

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    07.04.2023 14:48
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