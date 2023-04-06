Стало известно, кто совершит символический удар по мячу перед дерби «Спартак» – «Динамо»

Российская теннисистка Анастасия Потапова откроет матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«В субботу я буду делать первый удар по мячу с центра поля в матче «Спартак» – «Динамо». Потом ещe три интервью: с диктором на сцене и с медиа «Спартака». В общем, обычные медиаактивности.

А ещe мне шарфик дадут. Хотя шарфик лежит с матча, когда «Спартак» играл с «Рубином». Помню, тогда шeл дождь, было очень холодно.

Сегодня шкаф открываю, и там этот шарф. А он ещe с капюшоном. 2016 год что ли был, не помню», – сказала Потапова.