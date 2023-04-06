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    Камоцци назвал игрока из РПЛ, который может заменить Месси в «ПСЖ»

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

    — Малком сказал, что хочет покинуть «Зенит» после этого сезона. Может ли «ПСЖ» быть все еще заинтересован в бразильце?

    — Для крупного игрока нормально стремиться к более высокому уровню. Что касается «ПСЖ», Малком может заменить Месси. Он знает чемпионат Франции

    • Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
    • Малком в России с 2019 года.
    • В феврале он получил российский паспорт.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2023 13:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 14:32

      Однозначно: это усиление для ПСЖ.

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      Рейтинг: +3941

      fakeid 6 апреля, 14:03

      прям барабанная дробь, кто бы это мог быть. достали писать такие "интригующие" заголовки кликбейта ради.

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