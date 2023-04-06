Камоцци назвал игрока из РПЛ, который может заменить Месси в «ПСЖ»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».
— Малком сказал, что хочет покинуть «Зенит» после этого сезона. Может ли «ПСЖ» быть все еще заинтересован в бразильце?
— Для крупного игрока нормально стремиться к более высокому уровню. Что касается «ПСЖ», Малком может заменить Месси. Он знает чемпионат Франции
- Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
- Малком в России с 2019 года.
- В феврале он получил российский паспорт.
Источник: «Матч ТВ»