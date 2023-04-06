Камоцци назвал игрока из РПЛ, который может заменить Месси в «ПСЖ»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

— Малком сказал, что хочет покинуть «Зенит» после этого сезона. Может ли «ПСЖ» быть все еще заинтересован в бразильце?

— Для крупного игрока нормально стремиться к более высокому уровню. Что касается «ПСЖ», Малком может заменить Месси. Он знает чемпионат Франции