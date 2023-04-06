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    Малком высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

    Вингер «Зенита» Малком оценил вероятность возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

    «Это было бы нормально. Лео провeл там всю свою жизнь, и возвращение было бы хорошим решением для болельщиков и вообще всех. Надеюсь, он вернeтся.

    Я всегда желаю Лео всего наилучшего, для меня было гордостью играть рядом с ним и видеть, что он творит на поле, что кажется для него естественным.

    Он кумир на поле и за его пределами», – сказал бразилец.

    • Малком и Месси вместе выступали за «Барсу» в сезоне-2018/19.
    • В 2021 году аргентинец ушел в «ПСЖ».
    • В конце июня он может стать свободным агентом и сменить команду бесплатно.

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    Источник: Relevo

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    06.04.2023 09:55
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