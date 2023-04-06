Малком высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Вингер «Зенита» Малком оценил вероятность возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

«Это было бы нормально. Лео провeл там всю свою жизнь, и возвращение было бы хорошим решением для болельщиков и вообще всех. Надеюсь, он вернeтся.

Я всегда желаю Лео всего наилучшего, для меня было гордостью играть рядом с ним и видеть, что он творит на поле, что кажется для него естественным.

Он кумир на поле и за его пределами», – сказал бразилец.