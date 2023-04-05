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    Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после победы над «Крыльями Советов» в ответном кубковом матче (1:0).

    «Да, у соперника было преимущество, он владел инициативой. Мы пытались что‑то созидать, но не все получалось.

    Наверное, вовремя забили гол, когда у соперника не оставалось времени отыграться», – сказал Федотов.

    • Единственный гол ЦСКА – автогол Гленна Бейла.
    • В финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Уралом».
    • С екатеринбуржцами работает бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    05.04.2023 23:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 6 апреля, 14:20

      "вовремя забили гол"!?
      Вова, ты ничего в этой игре не забил, поскольку за всю игру ни разу не попал в створ ворот. Гол сам по себе влетел, без твоего участия...........

      2
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      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 6 апреля, 16:10

      Это Хоттабыч вчера болел за ЦСКА )))

      2
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > Persona_non_Grata 6 апреля, 18:27

      Ну, да.... Волька, он же Вовка, попросил, а Хоттабыч сделал.

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 6 апреля, 23:23

      Вовки они такие ...

      0
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      Рейтинг: +793

      rac531 6 апреля, 09:38

      Да здравствуют РЕШАЛЫ!)))

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      Рейтинг: +12151

      BRO_football 6 апреля, 00:06

      Ноль ударов в створ и всё равно выиграть матч. Федотов - гений!

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      Рейтинг: +659

      RUSARM > BRO_football 6 апреля, 16:48

      Счет на табло,нам повезло,но играть нужно а не пополю ходить!! Похоже с физикой проблемы!!!

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