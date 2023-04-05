Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после победы над «Крыльями Советов» в ответном кубковом матче (1:0).

«Да, у соперника было преимущество, он владел инициативой. Мы пытались что‑то созидать, но не все получалось.

Наверное, вовремя забили гол, когда у соперника не оставалось времени отыграться», – сказал Федотов.