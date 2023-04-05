Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Так деградировать за год – это невозможно!»: Радимов разочарован игроком «Динамо»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов выразил разочарование выступлением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «Смотрю матч «Динамо» – «Акрон» и становится грустно за Арсена Захаряна!

    Если Захарян бросает играть из-за того, что его не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть в футбол.

    Так деградировать за один год – это просто невозможно! И тут вопросы не только к самому Арсену, но и к тренерам, которые с ним работают. Очень печально!» – написал Радимов.

    • «Челси» в прошлом году не смог купить Захаряна из-за невозможности перевести деньги в Россию.
    • Зимой Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
    • Он самый дорогой игрок «Динамо» (15 миллионов евро).

    Новости по теме
    Канчельскис объяснил спад в игре Захаряна 6
    Маликов назвал любимого игрока в РПЛ 5
    «Какой «Челси», ребята? Там тебя сожрут вместе с костями»: Быстров – о Захаряне 3
    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2023 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +738

      egor tikhonov 5 апреля, 19:11

      какое Челси? никчёмный Мудрило лучше него в сто раз...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +477

      FCSpartakM 5 апреля, 18:54

      Ему просто уже не 17 лет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 