«Так деградировать за год – это невозможно!»: Радимов разочарован игроком «Динамо»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов выразил разочарование выступлением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«Смотрю матч «Динамо» – «Акрон» и становится грустно за Арсена Захаряна!
Если Захарян бросает играть из-за того, что его не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть в футбол.
Так деградировать за один год – это просто невозможно! И тут вопросы не только к самому Арсену, но и к тренерам, которые с ним работают. Очень печально!» – написал Радимов.
- «Челси» в прошлом году не смог купить Захаряна из-за невозможности перевести деньги в Россию.
- Зимой Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
- Он самый дорогой игрок «Динамо» (15 миллионов евро).
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова