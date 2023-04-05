«Так деградировать за год – это невозможно!»: Радимов разочарован игроком «Динамо»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов выразил разочарование выступлением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Смотрю матч «Динамо» – «Акрон» и становится грустно за Арсена Захаряна!

Если Захарян бросает играть из-за того, что его не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть в футбол.

Так деградировать за один год – это просто невозможно! И тут вопросы не только к самому Арсену, но и к тренерам, которые с ним работают. Очень печально!» – написал Радимов.