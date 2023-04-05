«Я обосрался»: Линекер рассказал, как случайно испражнился во время матча ЧМ-1990

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер рассказал, как оконфузился во время матча ЧМ-1990 против Ирландии.

«Это была наша первая игра на чемпионате мира-1990. Перед ней я не очень хорошо себя чувствовал, но никому не сказал, так как хотел играть.

Во втором тайме у меня начались судороги. Было очень больно. Вдруг я рванул за мячом по флангу – и немного «расслабился». Я такой: «Боже мой». Я сел на газон – и оно по газону...

Ко мне подходит Гари Стивенс, спрашивает, что случилось. Я ответил: «Я обосрался». В тот момент мне хотелось плакать.

Хорошо, что мы были не в белых трусах. Сейчас это смешно, а тогда было ужасно», – сказал Линекер.