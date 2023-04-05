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    «Я обосрался»: Линекер рассказал, как случайно испражнился во время матча ЧМ-1990

    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер рассказал, как оконфузился во время матча ЧМ-1990 против Ирландии.

    «Это была наша первая игра на чемпионате мира-1990. Перед ней я не очень хорошо себя чувствовал, но никому не сказал, так как хотел играть.

    Во втором тайме у меня начались судороги. Было очень больно. Вдруг я рванул за мячом по флангу – и немного «расслабился». Я такой: «Боже мой». Я сел на газон – и оно по газону...

    Ко мне подходит Гари Стивенс, спрашивает, что случилось. Я ответил: «Я обосрался». В тот момент мне хотелось плакать.

    Хорошо, что мы были не в белых трусах. Сейчас это смешно, а тогда было ужасно», – сказал Линекер.

    • У игрока 80 матчей за сборную Англии и 48 голов.
    • Он завершил карьеру в 1994 году.
    • Сейчас Линекер работает телеэкспертом.

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    Источник: твиттер Match of the Day

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