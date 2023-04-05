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    Радимов дал совет «Динамо», кем заменить Йокановича

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов после кубкового матча между «Динамо» и «Акроном» (0:0; 1:4 по пенальти) выразил мнение, что москвичей вместо Славиши Йокановича должен возглавить главный тренер тольяттинцев Евгений Калешин.

    «Йоканович едет домой давать интервью. А Калешин должен принимать «Динамо». Это самое логичное решение в данной ситуации, ребята!

    А еще он и мужик отличный!» – написал Радимов.

    • Калешин в команде с прошлого года.
    • «Динамо» уже изучает тренерский рынок.
    • Команда не смогла выиграть Кубок в год 100-летия.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +18118

      paracetamol 1 минуту назад

      Неплохая идея.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24515

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      У нас от таких "советов с дивана" пострадал уже не один клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14089

      Алексей З 3 часа назад

      Я бысрее Радимова это сказал, сразу после матча.
      Работа Калешина в Акроне просто впечатляет.

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