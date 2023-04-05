Радимов дал совет «Динамо», кем заменить Йокановича

Неплохая идея.
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов после кубкового матча между «Динамо» и «Акроном» (0:0; 1:4 по пенальти) выразил мнение, что москвичей вместо Славиши Йокановича должен возглавить главный тренер тольяттинцев Евгений Калешин.
«Йоканович едет домой давать интервью. А Калешин должен принимать «Динамо». Это самое логичное решение в данной ситуации, ребята!
А еще он и мужик отличный!» – написал Радимов.
- Калешин в команде с прошлого года.
- «Динамо» уже изучает тренерский рынок.
- Команда не смогла выиграть Кубок в год 100-летия.
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