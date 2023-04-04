Так, а с кем теперь им играть по итогу? Есть тут магистры формата кубка?
«Спартак» в Екатеринбурге потерпел поражение от «Урала» со счетом 1:2 в ответном полуфинале Fonbet Кубка России.
У хозяев забили Ибрахима Сиссе и Фаниль Сунгатулин, у гостей – Бальде Кейта.
По сумме двух встреч победил «Урал» – 3:2.
«Спартак» вылетел в Путь Регионов, «Урал» вышел в финал Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Сиссе, 32; 1:1 – Кейта, 49; 2:1 – Сунгатулин, 72.