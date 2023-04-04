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    ⚡️ Fonbet Кубок России. «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) и вылетел из Пути РПЛ

    «Спартак» в Екатеринбурге потерпел поражение от «Урала» со счетом 1:2 в ответном полуфинале Fonbet Кубка России.

    У хозяев забили Ибрахима Сиссе и Фаниль Сунгатулин, у гостей – Бальде Кейта.

    По сумме двух встреч победил «Урал» – 3:2.

    «Спартак» вылетел в Путь Регионов, «Урал» вышел в финал Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сиссе, 32; 1:1 – Кейта, 49; 2:1 – Сунгатулин, 72.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    04.04.2023 18:56
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    Комментарии90
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4496

      Oldtrafford83 5 часов назад

      Так, а с кем теперь им играть по итогу? Есть тут магистры формата кубка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18342

      житель СПб 12 часов назад

      Зная, как болезненно спартаковцы воспринимают критику - даже не стал после матча ничего комментировать. Матч интересный, Урал - сила! Все 3 гола были замечательные - и уральские, и спартаковский. Но вот игры у Спартака не было. Почему? Вопрос к тренеру. Но на одних придирках к помезунскому затягиванию - не выехать. Надо делать выводы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5816

      ySS 15 часов назад

      Проиграли по делу. Урал с победой.
      Снова опорники в чужой штрафной при ничейном счете.
      С таким составом и такой готовностью получили по заслугам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +868

      7:1 15 часов назад

      промквас даже рыло на ветку не сунул, сидит в бачке и не хрюкает)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) 15 часов назад

      Там, вдали, у реки
      Шли домой спартачи,
      От стыда потихоньку сгорая.
      Гыгыгы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) 16 часов назад

      Уверенной поступью валятся сви ньи в Пердив. Вообще пора их расформировать. Только раздражают болельщиков своей недоигрой. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +19384

      Cleaner > Литейный 4 (returned) 15 часов назад

      Своей недоигрой Спартак очень радует всех болельщиков!...)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) > Cleaner 15 часов назад

      Нет, ну чисто поржать над сви ньями это святое. Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Cleaner 13 часов назад

      Вы нашли друг друга - два дебила это сила !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17707

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 6 часов назад

      Расскажи лучше как ты с "промквасом" спелся . Вот где "мощь" .)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19384

      Cleaner 16 часов назад

      Просто РЖУ-У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-ууууууууу!!!!!!!!!!!..............)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14089

      Алексей З 16 часов назад

      С каждой игрой всё хуже и хуже играем.
      По сравнению с осенью деградация по всем линия.
      Паса нет , подстроек нет , физика никакая.
      По персоналиям и отметить некого в лучшую сторону. Сегодня Мартинс и Пруцев полный отстой, два гола с опорной зоны. Спрашивается , что во время углового в штрафной делает лилипут Пруцев , мудило подборы стереги.
      Урал не намного лучше , но тремя заменами Гончаренко поприжал Спартак , у нас джокеров не нашлось , мёртвое царство.
      Печалька .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      BVG4 > Алексей З 16 часов назад

      Лилипутику капут, лилипутику конец,
      Лилилижет, лилипут леденцовый леденец.
      Лилипутик-лилигном - леденец большой, как дом,
      А у лилилилипутика ручки меньше лютика.

      Лилипучий лилипутик леденец лизал лиловый,
      Источник teksty-pesenok.ru
      Кисло-сладкий, сладко-кислый, вообщем, очень леденцовый.
      Лилипутик-лилигном - леденец большой, как дом,
      А у лилилилипутика ручки меньше лютика.

      Лилипучий лилипутик леденец лизал лиловый,
      Кисло-сладкий, сладко-кислый, вообщем, очень леденцовый.
      Лилипутик-лилигном - леденец большой, как дом,
      А у лилилилипутика ручки меньше лютика.Лилипучую работу в 3 часа начнёт в субботу
      И до пятницы, до трёх, лилипутается, ох.
      Лилипутик-лилигном - леденец большой, как дом,
      А у лилилилипутика ручки и ножки меньше лютика. Вы это

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > BVG4 15 часов назад

      Клиника какая то ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      BVG4 > Persona_non_Grata 15 часов назад

      Ты об чем ваааще??? Об лилипуте Пруцеве? Зыркни че об нем написял твой единомышленник Алексей З. Проблеск сознания немного промелькнет?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      BVG4 > Persona_non_Grata 14 часов назад

      Ну че чухомор? Теперь врубился? То-то же!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > BVG4 13 часов назад

      В диагнозе утвердился !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      BVG4 > Persona_non_Grata 12 часов назад

      Везет же людям на хромосомы! В данном случае 1 лишняя!

      1
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      Рейтинг: +1670

      ПалкоВводецъ (returned) 17 часов назад

      Хотелось бы посмотреть на анализ эскортницы. Но там как всегда увижу бросок го вна на вентилятор. Гыгыгы

      10
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      Рейтинг: +1780

      Artemka444 17 часов назад

      Где Зарема???

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Artemka444 16 часов назад

      А тебе зачем ???)))

      1
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