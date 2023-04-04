«Спартак» в Екатеринбурге потерпел поражение от «Урала» со счетом 1:2 в ответном полуфинале Fonbet Кубка России.

У хозяев забили Ибрахима Сиссе и Фаниль Сунгатулин, у гостей – Бальде Кейта.

По сумме двух встреч победил «Урал» – 3:2.

«Спартак» вылетел в Путь Регионов, «Урал» вышел в финал Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сиссе, 32; 1:1 – Кейта, 49; 2:1 – Сунгатулин, 72.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России