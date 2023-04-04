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  • ⚡️ Fonbet Кубок России. «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) и вылетел из Пути РПЛ

⚡️ Fonbet Кубок России. «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) и вылетел из Пути РПЛ

4 апреля 2023, 18:56
68

«Спартак» в Екатеринбурге потерпел поражение от «Урала» со счетом 1:2 в ответном полуфинале Fonbet Кубка России.

У хозяев забили Ибрахима Сиссе и Фаниль Сунгатулин, у гостей – Бальде Кейта.

По сумме двух встреч победил «Урал» – 3:2.

«Спартак» вылетел в Путь Регионов, «Урал» вышел в финал Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сиссе, 32; 1:1 – Кейта, 49; 2:1 – Сунгатулин, 72.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Урал
Комментарии (68)
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garet12222
1680624031
Урал молодцы, с победой нас!
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Ill Ich
1680624066
Приятно радовало глаз обилие болельщиков на трибунах. А большинство из присутствовавших, наверняка, радовались как ходом матча, так и его итогом. Не зря собрались!
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Koni_Best_1
1680624159
ВОт так вот, Промес минус и спартак минус, без него как без рук, ну щас после игры смотрим как начнут спартачи плакать на счет судей
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paracetamol
1680624359
Надрали хрюшек и это хорошо!
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Romeo 123
1680624416
В этот раз кто виноват, кто кого купил?????
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anatolich72
1680625435
Настолько всё запутанно, что уже не интересно. Спартак - лохи!!
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oyabun
1680625563
Очередное разочарование от Спартака. Чем дальше, тем хуже игра. На поле ни мысли, ни действия. Набор растерянных миллионеров, не знающих как сделать точную передачу и не умеющих забивать голы. Урал - два красивых гола из за штрафной, Спартак раз за разом бьёт точно во вратаря, а в конце Зобнин из удобнейшего положения пуляет куда то по воробьям. Они точно тренируются между матчами? Что то не верится..
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portero
1680626080
Урал с заслуженной победой!!!! Ну и как фаны Спартака комментируют кубок из которого сложно вылетить????
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Бригадный
1680626252
Хрюканы впечатляют своей непотопляемостью. Казалось бы, выкинул уверенно Урал бригаду хрюканов из Кубка. Но хрюканы опять в Кубке. Похоже, такой формат Кубка именно под хрюканов лепили.
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Artemka444
1680627075
Где Зарема???
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