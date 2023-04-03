Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что владелец клуба Сергей Галицкий отменил одну из традиций.
С лета 2014 года бизнесмен дарил черно-зеленые часы Rolex с эксклюзивной гравировкой каждому футболисту, достигшему отметки в 100 матчей.
– Вам сейчас дарят часы Rolex за 100 матчей?
– Уже часы не дарят игрокам, у меня их нет.
– Что-то другое дарят?
– Нет.
- 22-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Он провел 62 матча за главную команду, забил 19 голов и сделал 14 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»