Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что владелец клуба Сергей Галицкий отменил одну из традиций.

С лета 2014 года бизнесмен дарил черно-зеленые часы Rolex с эксклюзивной гравировкой каждому футболисту, достигшему отметки в 100 матчей.

– Вам сейчас дарят часы Rolex за 100 матчей?

– Уже часы не дарят игрокам, у меня их нет.

– Что-то другое дарят?

– Нет.