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    Радимов связал результаты «Спартака» с критикой судей

    Владислав Радимов считает, что «Спартак» может выпасть из топ-3 РПЛ по итогам сезона.

    «Если заметим, [главный тренер «Спартака»] Абаскаль в начале года молчал, про судей вообще не говорил, а сейчас он на судей кидается, критикует их, а «Спартак» выиграть не может.

    Я не удивлюсь сейчас, что «Спартак» в этом году останется без медалей, если продолжит и дальше себя так вести», – сказал Радимов.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 41 очком в 21 туре.
    • Идущий четвертым ЦСКА отстает всего на 3 балла.
    • Спартаковцы после зимней паузы потеряли очки в 3 из 4 матчах чемпионата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2023 07:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2572

      шахта Заполярная 3 апреля, 12:59

      Засунь свои удивления в канализацию вместе с собой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > шахта Заполярная 3 апреля, 13:17

      Чё прям в тебя чтобы засунул ?

      1
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      Рейтинг: +2572

      шахта Заполярная > Barmaleushka 3 апреля, 15:56

      У вас в Африке все такие припудренные.

      0
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > шахта Заполярная 3 апреля, 16:51

      То , что ты ошибочно называешь "шахтой" , а самом деле канализация , клоака так сказать. А насчёт местоположения спорить не стану .

      0
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      Рейтинг: +2572

      шахта Заполярная > Barmaleushka 22 часа назад

      Клоака это твой рот. Закрой и не порти воздух.

      0
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > шахта Заполярная 21 час назад

      Слышь оригинал , ты бы не булькал тут своей коричневой жижей .

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      Рейтинг: +2572

      шахта Заполярная > Barmaleushka 18 часов назад

      ато что, наберешь в рот де**ма и плюнешь в меня

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      Рейтинг: +19365

      Cleaner 3 апреля, 10:52

      Не прав Радимов. Результаты Спартака связаны с КРИВОНОГОСТЬЮ его игроков и необоснованными понтами на поле. Только и всего...

      2
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      Рейтинг: +448

      eugen-han > Cleaner 3 апреля, 11:56

      И в чем тогда не прав Радимов, если про тоже самое, но в более мягкой форме он выразился, недели ты в своем откровенном комментарии? Внимательнее прочти его высказывания, там про судей далеко второстепенно.

      0
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      Рейтинг: +29025

      JTherry 3 апреля, 09:19

      "Абаскаль в начале года молчал, про судей вообще не говорил, а сейчас он на судей кидается, критикует их..."
      ...су.чку Буланную науськивают на Абаскаля, похлеще Иуды эта падаль...(

      4
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      ...
      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > JTherry 3 апреля, 13:18

      Экий ты обормот . Крайне недалёкий .)

      0
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 3 апреля, 09:16

      В следующем туре кони скинут сви ней с 3 места. затем Динамо, следом горцы. И по итогам сезона хряки скажут - Здравствуй родное 10 место! Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +14072

      Алексей З > ПалкоВводецъ (returned) 3 апреля, 09:58

      Жопу ставишь на свой прогноз ?
      Дырявый ,терять уже нечего , давай.
      Впердоним тебе по самые гыгыгы.

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