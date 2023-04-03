Радимов связал результаты «Спартака» с критикой судей

Владислав Радимов считает, что «Спартак» может выпасть из топ-3 РПЛ по итогам сезона.
«Если заметим, [главный тренер «Спартака»] Абаскаль в начале года молчал, про судей вообще не говорил, а сейчас он на судей кидается, критикует их, а «Спартак» выиграть не может.
Я не удивлюсь сейчас, что «Спартак» в этом году останется без медалей, если продолжит и дальше себя так вести», – сказал Радимов.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 41 очком в 21 туре.
- Идущий четвертым ЦСКА отстает всего на 3 балла.
- Спартаковцы после зимней паузы потеряли очки в 3 из 4 матчах чемпионата.
Источник: «Матч ТВ»